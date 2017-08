10 najboljih naslova o pimpeku s Brača koji se pojavio na naslovnici Microsoft Binga

Činilo se da je sezona "kiselih krastavaca" prošla, no najmanje važna vijest u svemiru koja je obišla cijeli svijet i pojavila se u svim živim medijima na planeti dogodila se tek jučer: Microsoft je na naslovnici Binga objavio fotografiju Zlatnog rata na Braču, ali s ucrtanim pimpekom na toj glasovitoj plaži! :-)

Evo i pimpeka koji se dobro mogao vidjeti tek kada ste malo zumirali fotku:

Progluglate li malo o tom događaju, naići ćete na iznimno domišljate naslove koji su popratili cijelu priču, pa donosimo naš Top 10...

10. Can you spot the penis on today's Bing Image? (Mirror)

9. Bing's Homepage Has A Hidden Penis For You to Find (Crave)

8. How Long Will It Take Bing to Relize There's a Penis on Its Homepage (Gizmodo)

7. It Sure Looks Like There's a Penis on the Bing Homepage Today (Motherboard)

6. For a brief, beautiful moment, Bing's homepage fetured a penis (Wn.com)

5. Microsoft forced to Photoshop penis out of Bing homepage (The Verge)

4. Hang on, is there a penis on Bing's front page? (Digital Spy)

3. There's a gian d**k hiding in plain sight on Bing's homepage (The Daily Dot)

2. I say BING DONG! Microsoft's search engine literally cocks up on front page for hours (The Register)

1. KAKAV BLAM: Googleov najveći konkurent Bing držao sliku penisa, dok nisu primetili da im se pola interneta smeje (Telegraf.rs)

Nakon neznatne intervencije Photoshopom, pimpač je uklonjen sa slike, a Brač je i dalje nastavio krasiti naslovnicu Binga...