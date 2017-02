10 najzanimljivijih mobitela koji će sutra biti predstavljeni u Barceloni

Sutra je Božić! Naravno, samo ako ste zaljubljenik u mobitele... U Barceloni će se, naime, tijekom nedjelje održati „press dan“ za vrijeme kojeg će svoje adute za Mobile World Congress 2017– koji službeno počinje, zapravo, tek prekosutra, predstaviti LG, Huawei, Nokia i mnogi drugi… Bug će, dakako, biti na licu mjesta, pa ćemo vam tijekom održavanja MWC-a donositi prve dojmove o svim tim novitetima. Evo što možemo očekivati…



LG

Mnogima će najzanimljiviji biti LG-jev ovogodišnji flagship G6, kao prvi telefon na svijetu koji će imati QHD+ FullVision rezoluciju ekrana. Riječ je o - u ovom trenutku – netipičnoj rezoluciji i omjeru stranica za ekran mobitela, od 2.880 x 1.440 piksela (omjer je 16:9) koji će donijeti i izrazito povoljan omjer površine ekrana u odnosu na površinu plohe telefona. Slično se očekuje i od Samsungovog Galaxyja S8, no njega u Barceloni – neće biti. Šteta što se LG povukao s našeg tržišta, pa se ni modelu G6 baš nemamo razloga previše veseliti…



Huawei

Kineski gigant koji pretendira na Samsungovu poziciju već se odavno popeo na treće mjesto najvećeg svjetskog proizvođača telefona. S modelom P9 su napravili tržišno čudo, a u Barcelonu stižu s najjačim naoružanjem – nasljednikom nazvanim, očekivano, P10. Uz njega, vjeruje se, Huawei će pokazati i P10 Plus, možda čak i P10 Lite, ali središnji model bit će, čini se, najveći hit ovogodišnje Barcelone. Osim ako…



Nokia

…osim ako im planove ne pomrsi Nokia, tj,. HMD Global u čije ime su ex Nokijini ljudi preuzeli Nokijin brend. Reinkarnirani supervladari tržiša mobitela dolaze u Barcelonu s nečim što vjeruju da će biti apsolutni mega-ultra-super-hit, reizdanjem retro legende Nokije 3310. Već je sada gotovo sigurno da to uopće neće biti smartfon već „obični mobitel na tipke“ iliti „featurephone“, s malo osuvremenjenim dizajnom i ekranom u boji, ali očekuje se da rasture… Utoliko na MWC neće donijeti flagship s Androidom, već mid-rangere Nokiju 3 i Nokiju 5.



Samsung

Nakon 2016. koju bi najradije zaboravili, Južnokorejci su sve karte ove godine položili na taktiziranje, pa pred MWC opako „teasaju“ tobožnjim curenjem informacija svoj ovogodišnji flagship Galaxy S8 i njegovog većeg brata Galaxyja S8+ također, ali čekat će da medijsku pažnju u Barceloni podijele svi ostali, pa će tek par tjedana kasnije lansirati ova dva čudovišta. Za MWC 2017– skromno: dolaze s flagship tabletom Galaxy Tab S3, a možda i s Galaxy Bookom, tabletom s Windowsima koji ulazi u sve unosniju nišu tankih hibrida…



Sony

Japanci se drže – kao i obično – diskretno i ne puštaju previše „leakova“ pred službenu objavu, no očekuje se da će na MWC donijeti čak nekoliko novih Xperija, uključivši i novu X-icu s 4K ekranom, ali i Snapdragonom 835. Potonje bi bilo zaista ugodno iznenađenje, obzirom da čitava industrija govorka o tome da je Samsung bezicirao ogromne količine ovog čipa za svoje uređaje, ne bi li time odgodio dolazak HTC-ovog flagshipa za 2017., odnosno ne bi li osudio LG na korištenje starijeg čipa u svojem flagshipu G6.



Lenovo/Moto

Lenovo će u prve redove gurnuti akvizirani brend, dakle Motorolu, pa je tako sugurno da ćemo vidjeti dva mid-range aparata: manji Moto G5 i veći Moto G5 Plus. Isto tako se očekuje da ćemo vidjeti i nove Moto Modse, što bi moglo biti čak i zanimljivije od samih telefona…



BlackBerry

Ekipa za koju stalno mislimo da su mrtvi, ali nas svako malo podsjete da ipak nisu – BlackBerryjevci – pokušat će se još jednom reinkarnirati lovom TCL-a koji je otkupio prava na ovaj brend te će predstaviti uređaj koji se kodnim imenom zove Mercury. Flagship specke na Adroid OS-u i čuvena tipkovnica kakva je godinama BlackBerryje činila neprikosnovenom platformom za mobilno mailanje aduti su koji, zapravo, ne zvuče nimalo nezanimljivo…



Kinezi, Hrvati i ostali…

To je to, nabrojali smo vam deset najzaniljivijih modela koje očekujemo vidjeti najkansije sutra... Ipak, dobili smo bezbroj pozivnica raznih kineskih firmi da dođemo na njihovo predstavljanje noviteta u Berceloni… I ne-kineskih proizvođača koji često plešu na tržišnim marginama…Vernee tako kaže da će imati prvi telefon na svijetu s Helio X30 čipsetom, Alcatel planira predstaviti svoje modularne mobitele, Meizu i Xiaomi i Oppo imaju svoje posebnosti poput „kućnog“ procesora ili superbrzih nikad viđenih chargera, Acer će rovariti po entry-level zoni sa Zenfonom 3 Go, i tako dalje… Bit će, BTW, u Barceloni i „hrvatski mobieli“Noa– njihova ekipa, Hangar 18, također planira predstaviti novitet za nadolazeću sezonu.



Pratite Bug Online – mi ćemo za vas otputovati u Barcelonu da popratimo sve ovo… Sretan Božić!