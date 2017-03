11. travnja Vista odlazi u mirovinu

Idući mjesec, travanj za Microsoft bi mogao biti jedan od značajnijih mjeseci ove godine. Naime, 11. travnja „omražena“ Windows Vista odlazi u konačnu mirovinu.



Podsjetimo, Windows Vista je na tržište stigla sada već davne, 2006. godine. Iako je po korisničkom sučelju bila miljama ispred Windowsa XP, kod korisnika nije izazvala preveliko oduševljenje. Da je tomu stvarno tako najbolje govore brojke vezano uz zastupljenost Microsoftovih operativnih sustava u 2017. godini, gdje Windowsi XP imaju oko 8% korisnika, a Vista manje od 1%.



Windows Vista je svoju zadnju veliku nadogradnju dobila krajem svibnja 2009. godine kada je stigao Service Pack 2. Od te godine Microsoft je počeo gurati Windowse 7 pa je Vista pala u drugi plan. Tri godine kasnije (2012.) završila je službena podrška za Vistu te je preostala jedino „proširena“ podrška tijekom koje je Vista dobivala jedino sigurnosne ispravke, ali ne i nove mogućnosti.



Početkom travnja, (11. travnja) završava i proširena podrška za Windowse Vista. Sljedeći na redu su Windowsi 7 kojima proširena podrška završava 14. siječnja 2020., a do tada će najvjerojatnije i dalje biti trn u Microsoftovom oku.



No, prema zadnjim informacijama 11. travnja bi mogao biti datum kada će na računala s Windowsima 10 stići i ovogodišnja velika nadogradnja – Creators Update. No, datum dolaska nadogradnje Microsoft tek treba objaviti, pa ovaj dio vijesti smatrajte tek glasinom.