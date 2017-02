115 škola prijavljeno za edukacije na Dan sigurnijeg Interneta

Centar za nestalu i zlostavljanju djecu i Microsoft Hrvatska već treću godinu zaredom zajednički organiziraju edukacije u hrvatskim školama povodom obilježavanja globalnog Dana sigurnijeg interneta 7. veljače, kojem je cilj promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Ove edukativne aktivnosti provode se sklopu projekta „Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013) kojega sufinancira Europska unija, a već je sada za edukacije na Dan sigurnijeg interneta prijavljeno 115 hrvatskih škola. Prijave škola još uvijek traju, no već je sada jasno da je premašen prošlogodišnji broj od 104 škole s 6.000 učenika koje su sudjelovale u projektu.

Koordinator navedenog projekta je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, dok su partneri projekta Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Grad Osijek i Vipnet d.o.o.



Korištenjem tehnologije, djeca i mladi gube svijest o granicama između stvarnog i virtualnog svijeta što povećava rizik od različitih rizičnih ponašanja, nasilja i počinjenja kaznenih djela, što se projektom poput Dana sigurnijeg interneta želi spriječiti.



Kroz projekt će se 7. veljače održati predavanje Skype for Business za učenike svih uključenih škola, a svaka od škola će napraviti i radionicu na lokaciji. Radionice su pripremljene za rad s računalima i bez njih, kako kojoj školi odgovara. U oba slučaja, razvijaju se kreativne vještine te se uspoređuju aktivnosti djece prije pojave Interneta i danas. Obzirom na iskustva prošle godine, organizatori su ove godine odlučili organizirati pripremna predavanja za učitelje putem Skype for Business, pa su tako do danas održana tri predavanja na koja se odazvalo više od 100 učitelja iz 48 škola. Također, svim uključenim školama je podijeljen edukacijski paket koji obuhvaća razne materijale koje učitelji mogu koristiti u radu s učenicima; video uratke, upute za izvođenje radionica, prezentacije za roditelje, edukacijske knjižice i vodiče, priručnike, teme za literarne radove i drugo. Istvoremeno u tijeku je kampanja na internetu i društvenim medijima i u sklopu nje roditelji i djeca će moći ispunjavati online kviz koji će 7. veljače biti objavljen ovdje te će tako moći provjeriti svoju razinu sigurnosti na digitalnim medijima.



„Sigurnost na Internetu je jedno od bitnih pitanja u odgoju djece pa o tome moramo aktivno početi razmišljati. Ove godine, povodom Dana sigurnijeg interneta, ciljano organiziramo edukacije jednako za djecu i za učitelje. Potaknuti prošlogodišnjim uspjesima, ove godine očekujemo još veći broj djece i roditelja te učitelja iz čak tri države", rekao je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.



„Microsoft Hrvatska kontinuirano radi na educiranju mladih o važnosti digitalnih tehnologija kao i na razvijanju njihovih vještina nužno potrebnih za poslove budućnosti. Istovremeno smo svjesni izazova koje korištenje digitalnih tehnologija nosi pa su naše aktivnosti usmjerene i prema educiranju mladim o pravilnom korištenju interneta te sigurnosti i zaštiti privatnosti na internetu. Brojna istraživanja pokazuju da djeca koriste više raznih uređaja, da dnevno provode nekoliko sati na internetu i da sve ranije otvaraju profile na društvenim mrežama. Upravo zato sudjelujemo u projektu Dan sigurnijeg interneta tijekom kojeg kontinuirano provodimo edukacijske aktivnosti čime nastojimo doprinijeti pravilnom razvoju pojedinaca, a samim time i društva“, rekao je Ivan Vidaković i dodao kako su Microsoft Hrvatska i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu nedavno proveli projekt Web detektivi koji je imao za cilj obučiti djecu u hrvatskim školama da znaju prepoznati i prijaviti neprimjereno ponašanje i sadržaj na internetu. Tako je u pet slavonskih županija 95 osnovškolaca dobilo diplome web detektiva te pristupni kod putem kojeg mogu nadležnim službama prijavljivati neprimjereno ponašanje na internetu.



Da je sigurnost djece na internetu jedna od važnijih društvenih tema govore podaci istraživanja Centra za nestalu i zlostavljanu djecu prema kojima djeca osnovnoškolske dobi provode i do pet sati dnevno na internetu, 55% djece internetu pristupa mobitelom, a 90% djece ima Facebook profil. U istraživanju je također vidljivo nedostatno povjerenje djece i mladih u roditelje te osobito djelatnike škole, u slučaju zlostavljanja na internetu pa tako 10% ispitanika navodi da u takvim situacijama ne traži pomoć, 20% se za pomoć obraća roditeljima, 34% prijateljima, 10% dečku ili djevojci, dok tek 2% pomoć traži od djelatnika škole.