18 mjeseci zatvora za hakera iz The Fappeninga

Najistaknutija žrtva krađe slika bila je glumica Jennifer Lawrence

Ryan Collins, 36-godišnji Amerikanac, jedan je od glavnih aktera afere The Fappening, koja je uzdrmala Internet prije nešto više od dvije godine. Ovaj je "haker" kroz razne phishing metode tijekom čak dvije godine uspijevao doći do korisničkih imena i lozinki za pristup iCloud i Gmail računima slavnih osoba, da bi od tamo krao njihove privatne fotografije i u konačnici one intimne prirode objavio na Redditu i 4chanu.

U konačnici je na ovaj način provalio u više od stotinu privatnih računa, većinom ženskih osoba, od kojih su mnoge pripadale krugu slavnih glumica, sportašica ili glazbenica.

Ranije ove godine Collins je pred sudom, suočen s dokazima, priznao krivnju, a tužiteljstvo je tada bilo za njega zatražilo kaznu zatvora u trajanju od 18 mjeseci. Ovoga tjedna sud je donio i presudu – i to u potpunosti u skladu sa zahtjevom tužitelja. Collins će u federalnom zatvoru provesti godinu i pol dana, kamo je upućen odmah po izricanju presude.