2016. godina rekordna po piratluku

Tijekom godine koja je upravo završila Google je sa svoje tražilice uklonio 914 milijuna linkova koji su vodili do raznih piratskih sadržaja – a sve na zahtjev nositelja autorskih prava. Rekordan je to broj brisanja piratskih linkova, no on nas posebno ne čudi, jer je posljednjih godina zabilježen konstantan porast u prijavama za kršenje autorskih prava.

Spomenutih 914 milijuna linkova odnosilo se u prošloj godini na oko 352 tisuće internetskih stranica, a zahtjeva za uklanjanjem bilo je preko milijardu, gotovo dvostruko više nego u 2015. godini.

Top 10 stranica s najviše zahtjeva za uklanjanje s Googleove tražilice

Što se tiče najpopularnijih televizijskih sadržaja koji su u protekloj godini najčešće preuzimani putem torrenta, lista također nije pretjerano iznenađujuća. Na prvom je mjestu na godišnjoj razini još jednom neslavni rekorder TV serija Igra prijestolja, a slijede je The Walking Dead i ovogodišnji hit Westworld.

U top 10 još su se, od poznatijih serija, ugurali Teorija velikog praska, The Flash, Vikinzi, kao i automobilski show The Grand Tour, čije su prve epizode obarale rekorde, no nakon toga je interes pirata za ovu emisiju ponešto splasnuo.