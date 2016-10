27. listopada ne očekujte novi iMac ili Mac Pro

Apple je za 27. listopada najavio događaj pod nazivom "hello again". Iako su se mogla čuti šuškanja kako će taj dan pored novih MacBooka stići i novi iMac te novi Mac Pro, od toga najvjerojatnije neće biti ništa.



Naime, prema saznanjima analitičara tvrtke KGI Securities Ming-Chi Kuoa ovaj će događaj biti isključivo posvećen novim modelima prijenosnih računala. Podsjetimo pored novog MacBooka Pro, Apple bi trebao predstaviti i novi model MacBooka Air.



Ming-Chu Kuo navodi kako će MacBook Pro konačno dobiti redizajn koji će uključivati USB-C portove, OLED zaslon koji će zamijeniti funkcijske tipke, ali i Intelove procesore iz Skylake serije te nadogradnju podatkovnog prostora do kapaciteta od 2 TB (SSD).



Kuo navodi kako postoji mogućnost da na istom događaju Apple predstavi novi konektor za napajanje koji bi bio nalik na MagSafe. Nadalje, zbog Skylake procesora očekuje se i bolja autonomija baterija. Vezano uz glasinu kako stiže i novi MacBook Air, Kuo odgovara kako će definitvno biti novog 13" MacBooka, ali ne navodi da li će Apple samo povećati postojeći MacBook ili će predstaviti napredniji MacBook Air.



Što se tiče ostalog Appleovog hardvera poput iMaca, Maca Pro, ili Mac minija, oni neće stići prije iduće godine, a za to je u neku ruku "kriv" Intel. Naime, Intel će tek u siječnju 2017. godine pustiti u opticaj procesore iz Kaby Lake serije, a koji bi se trebali naći unutar navedenih računala.



Kako bilo, do samog događaja je ostalo svega par dana. U četvrtak ćemo sa sigurnošću znati što je sve novoga Apple pripremio i koliko je Ming-Chi Kuo ovaj put bio ili nije bio u pravu u svojim prognozama.