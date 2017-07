3D ispisom do boljih megajahti

Inženjer i dizajner specijaliziran za luksuzne jahte koje si mogu priuštiti samo najbogatiji, Greg Marshall, dao je intervju za magazin Futureyachts. U njemu se osvrnuo, među ostalim, na budućnost proizvodnje megajahti kako je on vidi. Prema njegovim riječima, postojeće tehnologije 3D ispisa bit će u budućnosti moguće primijeniti na većoj skali, što bi omogućilo izradu cijelih plovila tehnikom aditivne proizvodnje.

Marshall smatra da će na ovaj način biti moguće odjednom ispisati cijeli trup jahte, kao i njezinu unutrašnjost, eliminirajući nepotrebno trošenje prevelike količine materijala i generiranje otpada. Takva bi proizvodnja bila pogodnija i za okoliš, jer kod klasične proizvodnje brodova u otpadu završi od 15 do 20% sirovog materijala – dok je kod 3D ispisa taj udio tek oko 2%.

No, to nije sve. Ovaj dizajner predviđa da će tehnologija omogućiti 3D ispis superjahti od titana. Ovaj materijal je lakši i čvršći od čelika, pa bi omogućio izradu lakših, a samim time i bržih brodova. Umjesto plastike i drveta, čak bi i interijer mogao biti izrađen od titana. Marshall vjeruje da će mu tehnološki napredak omogućiti ovaj način izrade plovila dužine do oko 6 metara već sredinom sljedećeg desetljeća, dok bi prave, velike brodove mogao 3D printati najranije oko 2030. godine. Izrada interijera bit će dodana kasnije, a do 2050. sve bi trebalo biti spremno za 3D ispis kompletnih plovila.

Pri prelasku na 3D ispis značajno bi se uštedjelo i na vremenu. Umjesto dvije do tri godine, izrada trupa jedne megajahte mogla bise skratiti na samo 90 dana. O tome koliko bi koštala megajahta ispisana iz titana 3D pisačem, Marshall nije govorio.