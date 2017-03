3T konferencija: zadnji dan early bird perioda!

Zbog povećanog interesa odlučili smo produžiti period za jeftinije, early bird registracije za konferenciju 3T – Tourism, Travel & Tech, u organizaciji Buga i Mreže, do 10. ožujka 2017. i taj produžetak istječe danas.

Podsjetimo, konferencija se održava u HUB385, sve popularnijem okupljalištu hrvatske IT, ali i ne samo IT zajednice, 31. ožujka. Više detalja o programu i konferenciji možete vidjeti ovdje.

U posebnoj ponudi ostalo nam je još nekoliko karata za koncert Postmodern Jukeboxa u Domu Sportova, u neposrednoj blizini HUB-a 385, isti dan, Uz uplaćenu kotizaciju za konferenciju 3T – Tourism, Travel & Tech trebate samo izraziti želju za kartama za PMJ na e-mail info@3t.bug.hr i to je to (ponuda vrijedi dok traju zalihe).



Konferenciju otvara keynote predavanje pod nazivom "Let the DATA be your guide", održat će ga Luca Romozzi, Senior Sales Director EMEA at Sojern, the world’s leading traveler engagement platform.



Okrugli stol, panel diskusiju, koja slijedi nakon toga, moderirat će Marko Mišulić iz tvrtke Rentlio.



Naziv panel diskusije je: Sharing vs caring – Izumiru li turistički dinosauri?



Može li privatni smještaj učiniti hotelima ono što je Uber napravio taksistima? Gdje je tehnologija u svemu tome?



Zahvaljujući snažnoj popularizaciji privatnog smještaja, sharing ekonomije i servisima poput AirBnB-a doživljaj lokalnog iskustva ističe se kao glavni benefit ne-hotelskog smještaja. S druge strane, hotelska industrija kao svoj glavni adut ističe standardiziranu razinu kvalitete usluge. Koliko i kako hoteli koriste tehnologiju u cilju pojačavanja experience efekta i profiliranja gostiju? Koliko i kako privatni smještaj koristi tehnologiju za podizanje service levela i standardizacije usluge? Može li privatni smještaj i sharing ekonomija ugroziti hotele i kome je tehnologija naklonjenija?



Neki komentatori tvrde da AirBNB nije stvorio nikakav novi niti poseban novi i neviđeni posolovni model, zbog čega je onda baš on zabilježio ovakav uspjeh? U prvim godinama nakon osnutka promatrači startup scene nisu mu pridavali osobitu pažnju – model se činio slabašan, nedovoljno disruptivan i nedovoljno “seksi”. No, stvari su se vremenom promijenile.



"Na gotovo svakoj IT konferenciji zadnjih nekoliko godina mogli ste vidjeti nešto što zovem The Slide – slajd i predavačku opasku kako je Uber najveća taksi tvrtka na svijetu a ne posjeduje nijedan taksi, te kako je AirBNB najveća tvrtka za smještaj, a ne posjeduje nijedan hotel." – napominje Oleg Maštruko, direktor konferencije 3T – Tourism, Travel & Tech. "Na 3T nećemo prežvakavati te dobro poznate i već ofucane fore, već ćemo pokušati dati odgovore na to kako se old school hotelska industrija može nositi s izazovima koje im donose ne samo AirBNB i slične kompanije, već i mnoge druge."

AirBNB - s njim ili bez njega?Kakav će Mediteran biti za 5 ili 10 godina? Ako se ozbiljno bavite turizmom te ako se i u budućnosti želite bavite turizmom, ovo je pitanje koje si morate postaviti jer svi novi trendovi i tehnologije direktno utječu na vaše poslovanje, a iz dana u dan utjecati će sve više i više.



