Oko 79 posto Europljana Internetu pristupa putem mobilnih telefona

Novo istraživanje agencije Eurostat bavi se fenomenom pristupa i uporabe Interneta među europskim korisnicima. U istraživanju je vidljivo kako osam od deset ili oko 79% Europljana Internetu pristupa putem svojih mobilnih telefona.



Internetu putem prijenosnih računala pristupa 64% korisnika, putem desktop računala 54% korisnika, a putem tablet uređaja 44% korisnika.



Ako se uzme dob ispitanika, korisnici u rasponu od 16 do 24 godine života Internetu u 94% slučajeva pristupaju putem mobilnih telefona i 71% slučajeva putem prijenosnih računala. Korisnici u dobi od 25 do 54 godine života u 83% slučajeva Internetu također pristupaju putem mobilnih telefona, a u 64% slučajeva putem prijenosnih računala.



Korisnici u dobi od 55 do 74 godine života Internetu najčešće u 57% slučajeva pristupaju putem prijenosnih računala, u 56% slučajeva putem mobilnih uređaja te u 54% slučajeva putem desktop računala.



U sve tri dobne skupine učestalost pristupa Internetu putem desktop računala iznosi nešto iznad 50%, dok uporaba tableta za pristup Internetu ne prelazi 47%.



Mobilni telefoni bili su najčešći uređaji za pristupanje Internetu u gotovo svim članicama Europske unije izuzev Češke, Estonije, Litve, Poljske i Slovačke gdje su se u toj ulozi nalazila prijenosna računala.



Eurostatovo istraživanje također navodi kako je 46% Europljana tijekom 2016. godine odbilo dati svoje osobne podatke u svrhu oglašivačkih aktivnosti. Puno Eurostatovo izvješće možete pronaći na sljedećoj poveznici.