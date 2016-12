81% Hrvata kupuje na Internetu

Kompanija Mastercard je provela istraživanje MasterIndex o korištenju financijskih usluga među korisnicima kartica u dobi od 18 do 55 godina u Hrvatskoj. Istraživanje je potvrdilo kako su europski trendovi zaživjeli na našem tržištu.



Čak 90% ispitanika posjeduje barem jednu karticu, 50% korisnika kartica ima 3 ili više kartica, dok prosječan broj kartica po osobi iznosi 2,7. Upotreba kartica raste sa stupnjem obrazovanja i platežne moći, a 95% ispitanika ih na prodajnim mjestima koristi redovito – preciznije, 82% korisnika kartica to čini barem jednom tjedno, a njih čak 27% svakodnevno. Kod korisnika kreditnih kartica ili kartica s odgodom plaćanja ovi brojevi rastu pa 89% ih karticu na prodajnom mjestu koristi više puta tjedno. Zanimljivo je i da tek 3% korisnika ovih kartica ne koristi kartice na prodajnom mjestu te da je podizanje novca na bankomatima najčešće među mlađim ispitanicima.



Na Internetu kupuje čak 81% ispitanika, a 35% ih to čini više puta mjesečno, što ukazuje na stabilan trend kupnje online među Hrvatima. Najaktivniji online shopperi su ispitanici u dobnoj skupini od 30 do 39, s visokim stupnjem obrazovanja. Kad je riječ o korisnicima kreditnih kartica ili onih s odgodom plaćanja, među njima je tek 15% onih koji nikad ili gotovo nikad ne kupuju putem interneta.



Najčešće se kupuju odjeća, obuća i modni dodaci (68%), potrošačka elektronika (46%), predmeti za kućanstvo (33%), kozmetika i parfemi (30%) te knjige i glazba (26%). Visoko na popisu su i putovanja i ulaznice, igračke i oprema za bebe te softver i zrakoplovne karte. Odjeća i obuća te kozmetika i parfemi najpopularniji su među ženama i najmlađim ispitanicima. Potrošačka elektronika je najatraktivnija muškim ispitanicima iz sjeverne Hrvatske, a predmeti za kućanstvo onima s mjesečnim primanjima iznad 9.000 kuna i u dobnoj skupini između 50 i 55 godina. Knjige i glazbu najčešće kupuju ispitanici s visokim primanjima te oni iz Dalmacije, a igračke i opremu za bebe ispitanici iz dobne skupine od 30 do 39 godina. 40% online kupaca preferira inozemne e-trgovine, 16% njih domaće, dok 44% njih podjednako kupuje online u Hrvatskoj i u inozemstvu. Domaći webshopovi su privlačniji ispitanicima starijim od 40 godina i onima iz Slavonije.



Kad je riječ o beskontaktnim plaćanjima, 96% ispitanika čulo je za taj način plaćanja, u usporedbi s 91% u listopadu 2015. i 85% u listopadu 2014. godine. No, korištenje beskontaktnih plaćanja doživjelo je još veći skok – više od polovice korisnika kartica, točnije 53%, danas plaća beskontaktno, za razliku od 36% u listopadu 2015. i 19% u listopadu 2014. Beskontaktno plaćanje najviše koriste ispitanici mlađi od 50 godina, a najpopularnije je u Istri i Primorju (gdje 66% ispitanika plaća beskontaktno) te u sjevernoj Hrvatskoj (61% korisnika kartica iz te regije se odlučuje za ovu vrstu plaćanja).



U segmentu mobilnih plaćanja zanimljivo je da, kad kupujemo putem mobilnih telefona, za plaćanje sve više koristimo kreditne i debitne kartice – danas to čini 22% korisnika kreditnih kartica i kartica s odgodom plaćanja, u usporedbi s 18% prošle godine. Iako mobilno plaćanje karticama još nije redovita praksa u Hrvatskoj, ovaj je porast odraz činjenice da mogućnosti koje nude pametni telefoni, u kombinaciji s najnovijim standardima platnih terminala postavljenih posljednjih godina u Europi, vode prema budućnosti u kojoj će svugdje biti dostupna plaćanja pametnim telefonima.