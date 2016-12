Acer Aspire C - AiO računala za kuću i posao

Acer je predstavio novu seriju All-In-One računala –Aspire C. Za sada se unutar serije nalaze dva modela, 22-inčni AC22-720-UR11 te 24-inčni AC24-760-UR11 koji po svojim specifikacijama najviše odgovaraju nezahtjevnim kućnim i poslovnim korisnicima.



Neovisno o dijagonali zaslona rezolucija je kod oba modela ista –1.920 x 1.080 piksela. Također je isti i broj konektora - po dva USB 3.0 i USB 2.0 porta, jedan gigabitni LAN, audio In i Out konektor. Računala su opremljena još i stereo zvučnicima, odvojivom web kamerom (1 MP) te podrškom za Wi-Fi (802.11ac) i Bluetooth (4.0 LE).



Uz veličinu zaslona glavnu razliku čine još i model procesora, količina radne i podatkovne memorije te naravno cijena. Manji, 21,5-inčni model opremljen je s Intelovim Celeronom (J3160) s 4 GB DDR3L RAM-a i čvrstim diskom kapaciteta 500 GB.



S druge strane veći, ujedno i snažniji model dolazi s Intelovim Core i3-6100U procesorom, s 8 GB DDR3L RAM-a i terabajtnim HDD-om. Uz obje konfiguracije dolaze i 64-bitni Windowsi 10 Home.



Ovisno o tome za koji se model odlučite bit će potrebno izdvojiti 449,99 USD (AC22-720-UR11), odnosno 699,99 USD (AC24-760-UR11) pri kupnji. Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača.