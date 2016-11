Acer: Monitor za profesionalce

Acerova ponuda monitora za profesionalce bogatija se za još jedan model –BE270U. Riječ je o 27-inčnom modelu kojeg su posebno pripremili za korisnike koji se ubrajaju u skupinu "od web dizajnera do fotografa".



Model oznake BE270U opremljen je IPS panelom dijagonale 27-inča i rezolucije 2.560 x 1.440 piksela. Ovaj model donosi 100-postotnu podršku za sRGB spektar boja i 75-hercnu brzinu osvježavanja.



Zahvaljujući IPS panelu vidljivi kutovi iznose 178 stupnjeva (horizontalno i vertikalno). Što se kontrasta tiče Acer na svojim internetskim stranicama navodi samo dinamički kontrast –100.000.000:1.



Monitor ima omjer stranica od 16:9, brzinu odziva od 6 ms, osvjetljenje od 350 cd/m2 i može prikazati do 16,7 milijuna različitih boja. ErgoStand postolje omogućava prilagodnu visine i položaja monitora (nagib od -5 do 35 stupnjeva, zakretanje u lijevu i desnu stranu za 60 stupnjeva), uključujući i Pivot položaj.



Od dodatnih opcija monitor ima, stereo zvučnike (2W), USB 3.0 hub i podršku za multistreaming i PiP (picture-in-picture) mod. Od video ulaza na raspolaganju su po jedan DisplayPort i jedan mini DisplayPort.



Detaljnije specifikacije možete proučiti na službenim internetskim stranicama proizvođača. Za kraj ćemo navesti još samo preporučenu cijenu od strane Acera –499,99 USD.