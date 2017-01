Acer predstavio konvertibilni Chromebook s digitalnom olovkom

Acer je predstavio svoje najnovije prijenosno računalo temeljeno na Chrome OS-u –Chromebook Spin 11. Dotični se od ostatka konkurencije izdvaja po robusnom i konvertibilnom dizajnu zbog čega se može koristiti i kao tablet s Chrome OS-om te po podršci za Wacomovu EMR digitalnu olovku.



Spin 11 ima 11,6“ antibakterijski zaslon HD rezolucije koji je od oštećenja zaštićen Gorilla Glassom. Ovisno o potrebama kupaca može biti konfiguriran s Intelovim procesorima iz Celeron serije– dvojezgrenim N3350 ili četverojezgrenim N3450. Što se tiče radne i podatkovne memorije Spin 11 može imati do 8 GB RAM-a (LPDDR4) i 64 GB podatkovnog prostora (eMMC).



Iz konfiguracije nisu izostale ni bežične tehnologije poput Wi-Fi-ja (2x2 MIMO 802.11 ac) i Bluetootha (4.2). Budući da se ovdje radi o Chromebooku za 2017. godinu dotični pored dva USB 3.0 Type-A porta ima i dva USB 3.1 Type-C porta. Standardno tu je čitač memorijskih kartica microSD formata.



Acer nije zaboravio ni na web kameru, kojih je zapravo dvije – jedna rezolucije 1 MP smještena je iznad zaslona, a druga rezolucije 5 MP povrh tipkovnice. Zahvaljujući konvertibilnom dizajnu Chromebook se može koristiti u četiri različita moda –Tent, Tablet, Display i Notebook.



Budući da je ovaj Chromebook namijenjen ponajprije studentima od istog se očekuje da izdrži svakodnevno pojačano korištenje (STD-MIL-810) – Spin 11 preživjet će padove s visine do 122 centimetara, a zahvaljujući posebnom sustavu za odvođenje tekućina preživjet će i izlijevanje do 330 ml tekućine.



Dimenzije Chromebooka su 296 x 206 x 20,5 milimetara, a težina 1,4 kilograma. Što se autonomije tiče proizvođač navodi kako će Spinova baterija s jednim punjenjem izdržati do deset sati neprekidnog rada.