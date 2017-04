Acer predstavio nove prijenosnike iz Aspire i Swift serija

Aspire 1

Acer je na ovogodišnjem Next@Acer događaju između ostaloga predstavio i nove modele prijenosnih računala. Kako bi zadovoljio potrebe što većeg broja budućih kupaca Acer je nove prijenosnike ovisno o modelu opremio s Intelovim Celeron, Pentium i Core procesorima.



Aspire seriju čine modeli naziva –Aspire 1, Aspire 3, Aspire 5 i Aspire 7. Aspire 1 namijenjen je korisnicima koji nemaju potrebe za prevelikom snagom te je zbog toga opremljen Intelovim procesorima iz Celeron i Pentium serija, s 4 GB RAM-a (DDR3L), 14-inčnim zaslonom te s podatkovnim prostorom od 32 ili 64 GB (eMMC).



Aspire 3Aspire 3 je za nešto zahtjevnije korisnike te može biti konfiguriran s do 12 GB RAM-a te će biti u ponudi s HD (14“ i 15,6“) i FHD (15,6“) zaslonima. Pored Celeron i Pentium procesora u ponudi će biti i oni iz Core serije.



Za najzahtjevnije ljubitelje Aspire serije koji će svoje prijenosnike koristi za nešto više od surfanja internetom i rada s Office alatima tu su Aspire 5 i Aspire 7 prijenosnici koje pokreću Core i7 procesori. Kako bi načinio dodatnu razliku između ova dva modela Acer je odnio odluku kako će Aspire 5 podržavati do 20 GB RAM-a, a Aspire 7 do 32 GB RAM-a. u oba slučaja radi se o DDR4 memoriji brzine 2.400 MHz.



Dodatnu razliku između petice i sedmice Acer je načinio tako što je budućim kupcima Aspire 7 modela omogućio i nadogradnju grafičkog sustava. Umjesto integrirane grafike unutar procesora kupci Aspire 7 modela moći pri kupnji izabrati model s Nvidijinom grafičkom karticom GeForce GTX 1060.



Aspire 5Što se podatkovnog prostora tiče, kupci Aspire 5 i Aspire 7 modela moći će birati između čvrstih diskova i M.2 SSD-ova. Ponuda čvrstih diskova je kod oba modela ista –do 2 TB, dok će kupcima Acerove petice na raspolaganju biti M.2 SSD do kapaciteta do 256 GB, a kupcima sedmice M.2 SSD kapaciteta do 512 GB.



Swift seriju čine dva modela –Swift 1 i Swift 3. Model s manjom brojčanom oznakom namijenjen je prije svega studentima. Swift 1 ima 13,3-inčni FHD zaslon te ovisno o modelu Intelov Celeron ili Pentium procesor. Prijenosnik dolazi s 4 GB DDR3L RAM-a te ovisno o željama kupaca sa 64 GB, 128 GB ili 256 GB podatkovnog prostora.



Swift 1Kupci snažnijeg modela –Swift 3 dobit će snažniji procesor iz Intelove Core serije. Također moći će izabrati između modela s 14-inčnim ili 15,6-inčnim IPS zaslonima FHD rezolucije te između integrirane Intelove ili diskretne Nvidijine grafike iz GeForce 10 serije.



Acer Swift 3 podržavat će 8 GB RAM-a (DDR4L) i moći će se opremiti s čvrstim diskom do kapaciteta 1 TB ili SSD-om kapaciteta do 512 GB. Acer panira i posebno izdanje Swift 3 modela tzv. Special Edition koji će na gornjoj strani poklopca imati i Gorilla Glass zaštitu.



Swift 3Svi prijenosnici iz Aspire i Swift serija na tržište bi trebali stići tijekom lipnja po početnim cijena od 250 eura za Aspire 1, 400 eura za Aspire 3, 550 eura za Aspire 5, 900 eura za Aspire 7, 399 eura za Swift 1 te 649 eura za Swift 3.