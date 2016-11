ADATA-in eksterni SSD s IP68 certifikatom

ADATA je predstavilaSD700, svoj najnoviji eksterni SSD koji je zahvaljujući robusnom kućištu kadar izdržati torturu pod kakvom bi obični SSD-ovi odavno prestali funkcionirati. Naime, SD700 pored novih tehnologija donosi i otpornost na vodu, prašinu (IP68), udarce i padove s razumnih visina (MIL-810G516.6).



SD700 za skladištenje podataka koristi 3D NAND memoriju i bit će ga moguće nabaviti u kapacitetima od 256 GB do 1 TB. Za spajanje s računalom koristi se USB 3.1 port koji je od oštećenja zaštićen gumenim poklopcem. Inače ovaj SSD po vodom na dubini do 1,5 metar može provesti do 60 minuta bez da se pojavi bilo kakva opasnost po snimljene podatke.



Što se tiče samih performansi proizvođač navodi kako SD700 odlikuje brzina čitanja podataka do 440 MB/s. Brzina zapisivanja je tek neznatno manja –do 430 MB/s. ADATA navodi kako je SD700 moguće koristiti na velikom broju uređaja s različitim operativnim sustavima, od Windowsa (XP i noviji) i Mac OS-a (10.6 i noviji) do Linuxa (Kernel 2.6 i noviji) i Androida (5.0 i noviji).



Dimenzije uređaja su 83,5 x 83,5 x 13,9 milimetara, a težina 100 grama. Kućište se može nabaviti u dva modela –potpuno crnom i u kombinaciji crne i žute boje. U ADATA-i za sada ne spominju cijene, no ističu kako će one biti vrlo konkurentne.