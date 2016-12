ADATA-ina serija SSD-ova ide do 2 TB

ADATA je kraj 2016. godine odlučila obilježiti predstavljanjem nove serije 2,5-inčnih SSD-ova. Nova serija stiže pod nazivom Ultimate SU900 i odlikuje se visokim performansama i pouzdanošću te kapacitetom do 2 TB.



Budući da se ovdje radi o SSD-ovima 2,5-inčnog formata nova serija je pogodna za ugradnju u sve desktop konfiguracije i većinu prijenosnih računala. Dimenzije SSD-ova su 100,45 x 69,85 x 7 milimetara, a težina 47,5 grama.



Za pohranu podataka koristi se 3D NAND flash memorija (MLC), a za prijenos podataka SATA sučelje (6 Gb/s). ADATA unutar ove serije nudi više različitih modela – od kapacitetom najmanjeg 256 GB modela, pa sve do kapacitetom najvećeg 2 TB modela.



Brzina čitanja podataka je ostala ista kako i kod ranije serije Ultimate SU800 – do 560 MB/s, no brzina zapisivanja se ponešto povećala – s do 520 MB/s na do 525 MB/s. MTBF vrijeme je također ostalo isto – dva milijuna radnih sati, ali je produženo jamstvo s 3 godine (Ultimate SU800) na ukupno pet godina (Ultimate SU900).



Podatke vezano uz cijene i vrijeme dostupnosti u trgovinama ADATA tek treba objaviti.