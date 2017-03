ADATA predstavila izdržljivi prijenosni SSD za gamere

ADATA je predstavila novo pojačanje unutar svoje ponude prijenosnih SSD-ova. Novi prijenosni SSD nosi oznaku XPG SD700X i kako ističe proizvođač, namijenjen je gamerima.



XPG SD700X svoje elektroničke korijene vuče od prošlogodišnjeg modelaSD700. shodno tomu, većina specifikacija je identična za oba modela. Dakle u ponudi će biti tri modela – od 256 GB, 512 GB i 1 TB (3D TLC NAND Flash) koji se odlikuju brzinom čitanja podataka do 440 MB/s te brzinom zapisivanja podataka do 430 MB/s.



Također sva tri modela su otporna na vodu i prašinu (IP68) te na udarce i padove s razumnih visina (MIL-810G 516.6). Ono po čemu se novi XPG SD700X SSD ističe u odnosu na „stari“ SD700 je deklarirana podrška i za igrače konzole–Xbox One i PS4.



Proizvođač navodi kako gameri mogu očekivati do 20% brže učitavanje u odnosu na mehaničke diskove koji se trenutno ugrađuju u igrače konzole. Dodatan plus je i to što je SSD u usporedbi s mehaničkim diskovima manje energetski zahtjevan, lakši i naposljetku i tiši.



Dimenzije (83,5 x 83,5 x 13,9) i težina (100 grama) su ostale iste dok je broj dostupnih boja kućišta smanjen na isključivo jednu –crnu s crvenim obrubom.



Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.