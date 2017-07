ADATA predstavila osvježeni HD650 i potpuno novi HD710 Pro

ADATA je obnovila ponudu izdržljivih tvrdih diskova iz svoje HD serije. Pored osvježenog HD650 modela stigao je i potpuno novi HD710 Pro.



Najmanje novosti veže se uz model HD650 koji nije dobio nikakva značajnija poboljšanja osim što će uskoro biti dostupan i u kapacitetu od 4 TB. Dosadašnja ponuda HD650 diskova završavala je s 2-terabajtnim modelom. Novi model moći će se nabaviti u plavo-crnoj kombinaciji boja.



HD650No, model oznake HD710 Pro potpuno je novi dodatak ADATA-inom HD seriji prijenosnih tvrdih diskova. Kao i ostali HD modeli i HD710 Pro je otporan na udarce, ali i na vodu te prašinušto ga čini dobrim izborom za rad na terenu. Također proizvođač navodi kako su testiranja pokazala da je čak i otporniji nego što to zahtjeva IP68 certifikat.



HD710 ProHD710 Pro bez problema će provesti sat vremena u vodi dubine do 2 metra. Naravno, to je moguće jedino u slučaju ako se HD710 Pro nađe u vodi dok je USB port zatvoren s gumenim čepom. Također ovaj model preživjet će i padove s umjerenih visina – do 1,5 metara (MIL-STD-810G 516.6).



HD710 ProOd oštećenja zaštićen je trostrukom zaštitom –čvrstom silikonskom maskom, čvrstom plastikom i ublaživačem udaraca. Dodatno tu je i G-Shock tehnologija koja će se pobrinuti za sigurnost podataka ukoliko dođe do pada diska za vrijeme prijenosa podataka ili općenito tijekom njegovog rada tako što će zaustaviti disk.



U kojem se stanju disk nalazi moguće je pratiti putem LED-ice – ukratko dok je plave boje s diskom je sve OK, kada se zacrveni to je znak kako je aktivirana G-Shock zaštita (LED-ica treperi), odnosno kako je disk u kvaru ukoliko LED-ica konstantno svijetli.



HD710 Pro dostupna je u kapacitetima od 1 TB, 2 TB, 3 TB i 4 TB te u različitim bojama kućišta koje možete vidjeti u prilogu. Što se cijena tiče ADATA navodi kako će za osvježeni HD650 biti potrebno izdvojiti 170 USD, a za HD710 Pro ovisno o kapacitetu između 70 USD i 200 USD.