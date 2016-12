ADATA predstavila Ultimate SU900 SSD disk od 2 TB

ADATA Technology na tržište stiže s još jednim zanimljivim proizvodom. Ovaj put riječ je o SSD disku Ultimate SU900, koji se može pohvaliti visokim performansama, pouzdanošću te visokim kapacitetom od 2 TB.

Ultimate SU900 korisnicima nudi 3D MLC NAND flash memoriju, SATA 6 Gb/s sučelje i kontroler SM2258 tvrtke Silicon Motion.

Prisutne su i već dobro poznate tehnologije s drugih SSD diskova tvrtke ADATA, DRAM Cache Buffer i SLC Caching koje smanjuju opterećenje diska i sprječavaju mogući pad performansi.

Tehnologija LDPC ECC (low density parity check error-correcting code) brine se za otklanjanje većine mogućih pogrešaka u podacima, čime je osiguran njihov integritet.

Ultimate SU900 diskovi imaju brzinu čitanja podataka od 560 MB/s i brzinu zapisivanja podataka od 525 MB/s, dok perfomanse pri nasumičnom čitanju podataka iznose 85.000 IOPS-a, a pri nasumičnom zapisivanja podataka 90.000 IOPS-a.

Deklarirana izdržljivost diska TBW (total bytes written, ukupno zapisanih bajtova) iznosi maksimalno 800 TB, dok je vrijednost MTBF (mean time before failure, prosječno vrijeme do kvara) deklarirana na 2.000.000 sati.

Kako bi svaki korisnik pronašao nešto za sebe u skladu s potrebama i budžetom, osim u izdanju s kapacitetom od 2 TB, Ultimate SU900 diskovi će se u prodaji moći pronaći i u kapacitetima od 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Svi diskovi iz serije dolaze u 2,5-inčnom formatu te u paketu sadrže potrebne dodatke za laganu montažu u širok raspon uređaja, od najmanjih prijenosnih računala, preko igraćih konzola (kao što je na primjer PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro konzole) do klasičnih stolnih računala. Također, svi diskovi su pokriveni petogodišnjim jamstvom.