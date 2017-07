ADATA predstavlja liniju XPG GAMMIX

XPG GAMMIX D10

ADATA Technology predstavio je seriju proizvoda XPG GAMMIX koja je debitirala na sajmu Computex 2017.

Predstavljen je PCIe3x4 NVMe 1.2 M.2 2280 SSD naziva GAMMIX S10 s mogućnošću čitanja 1800 MB/s i pisanja 850 MB/s zahvaljujući premium 3D NAND modulima kapaciteta do 1 TB. S10 ima i pasivni hladnjak modernog izgleda radi brže disipacije topline. Pridružuju mu se DDR4 memorijski moduli GAMMIX D10 koje također krasi poseban hladnjak kako bi se osigurale niže temperature i stabilnije performanse. Nude se u crnoj i crvenoj boji te s tvorničkim brzinama do 3000 MHz uz početnu brzinu od 2666 MHz na novim matičnim pločama Intel X299. Linija GAMMIX nudi igračima, entuzijastima samograditeljima PC-ja i overclockerima dodatne mogućnosti koje spajaju performanse i privlačan dizajn, a počiva na temeljnoj XPG-ovoj misiji ponude nenadmašnog iskustva.



Uz brzinu čitanja do 1800 MB/s i pisanja do 850 MB/s, S10 koristi učinkovitost platforme M.2 2280 i protokola NVMe 1.2 da bi zadovoljio sve korisnike gladne performansi – od igrača do grafičkih profesionalaca. Ovaj SSD skraćuje čekanje tijekom prijenosa podataka, vrijeme učitavanja i latenciju prilikom pretraživanja te sprema podatke na 3D TLC NAND kapaciteta 1 TB koji pogoni SMI kontroler. Posebno osmišljen XPG pasivni hladnjak osigurava barem 10 stupnjeva Celzijevih niže temperature od nehlađenih M.2 SSD-ova, čime se unaprjeđuje stabilnost i produžuje radni vijek. Uz to, S10 podržava LDPC korekciju pogrešaka i nudi prosječno 2 milijuna sati rada prije kvara. Dolazi s petogodišnjim jamstvom. Osim kapaciteta od 1 TB, ponuđeni su i modeli sa 128 GB, 256 GB i 512 GB.

Crveni i crni DDR4 memorijski moduli D10 imaju crnu ADATA-inu tiskanu pločicu i poseban nagnuti XPG rebrasti pasivni hladnjak s otvorenim gornjim dijelom koji odaje dojam snage i visokih performansi. Istovremeno module D10 krasi relativno nizak profil koji omogućuje lakše umetanje čak i u manja ili zapunjena kućišta. Dostupni su s taktom od 2400 MHz do 3000 MHz i koriste najbolje, pomno odabrane komponente radi zajamčene kvalitete i kompatibilnosti. Na matičnim pločama Intel X299 precizno ugođeni SPD (serial presence detect) postavlja osnovni takt od 2666 MHz u usporedbi s 2400 MHz za module na drugim platformama.

Tiskane pločice modula D10 imaju 10 slojeva za uklanjanje interferencije i poboljšanje vjernosti signala, a pasivni hladnjak s otvorenim gornjim dijelom znatno povećava disipaciju radi veće stabilnosti prilikom igranja i overclockiranja. Unutrašnji sloj od 57 grama bakra dodatno poboljšava hlađenje. Hladni i stabilni moduli D10 koji su kompatibilni sa standardom Intel XMP 2.0 nude puno prostora za overclockiranje. Kao i svi ostali ADATA-ini i XPG memorijski moduli, isporučuju se uz doživotno jamstvo.