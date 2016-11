ADM rasprodaje opremu korištenu na InfoGameru

Nedavno je završio sajam Reboot InfoGamer koji je privukao velik broj posjetitelja. Jedan od izlagača na sajmu bio je i ADM. Na sajmu je tijekom šest dana korištena nova oprema za potrebe prezentacije i igranje na licu mjesta.



Među korištenom opremom nalazila su se i dva vrlo zanimljiva monitora –ASUS VG248QE te DELL P2417H. Oba modela imaju komplet originalnu ambalažu i jamstvo, a korišteni su isključivo za gore navedene potrebe. Na lageru se nalazi 10 komada jednog i drugog monitora pa požurite i nabavite po povoljnijoj cijeni.



Osi monitora, tu su i tri stolne konfiguracije složene isključivo za InfoGamer sajam. ADM ih također prodaje po vrlo popularnoj cijeni. Ušteda kod najskuplje konfiguracije je čak 3000 kn, a uz nju ćete dobiti i četiri originalne igre vrijednosti 1200 kn.



Kompletnu ponudu opreme na rasprodaji možete vidjeti OVDJE.



Asus VG248QE 24”Svaki pravi gejmer mora imati i pravi monitor. Asusov 24-inčni monitor kodnog imena VG248QE ima izvrsne performanse za gejming. Frekvencija osvježenja od 144 Hz omogućuje ultraglatke prikaze scena, a tu je i vrijeme odaziva od tek 1 ms. Monitor možete spojiti na DisplayPort, Dual-link DVI-D ili, pak, HDMI. Krasi ga i dobra ergonomija jer ga je moguće nagnuti, zarotirati i postaviti na bezbroj načina. Osim toga, tu je i Asusova funkcijska tipka GamePlus, kojom na lagan način prelazite među različitim igraćim modovima. VG248QE nudi čak i zvuk, jer ima ugrađene stereo zvučnike izlazne snage 2 W.



Povlaštena cijena: 1.999 kn (redovna cijena 2.299 kn)



Dell P2417H 24”Pronaći kvalitetan monitor, koji vam neće umarati oči i koji će vam pružiti dovoljno mogućnosti za rad uz kvalitetne boje i kontrast, nije nimalo jednostavan zadatak. Dell je poznat prema kvaliteti svojih monitora, a od toga ne odskače ni 24-inčni model P2417H. Radi se o 16:9 monitoru s LED matricom, Full HD razlučivosti i gustoćom 93 PPI (piksela po inču). Od konektora tu su DisplayPort, HDMI, VGA te čak pet USB-ova na različitim pozicijama. Uz vrlo popularnu cijenu i tri godine jamstva, Dell P2417H nameće se kao dobra investicija za kuću ili ured.



Povlaštena cijena: 1.399 kn (redovna cijena 1.515 kn)



Računalo ADM Tournament 2016 RGB• Intel® Core™ i5-6500 Procesor (6M Cache, up to 3.60 GHz)

• MSI Z170A Gaming Pro Carbon RGB

• MSI GTX 1060 6GB Gaming X 6G

• DDR4 (2x8) 16GB 2400MHz Cl12 Kingston HyperX Savage

• Cooler Master Hyper 212X

• Intel SSD 600p 256GB M.2 2280 PCIe, Read: 1.570 MB/s, Write: 540 MB/s

• Fractal Designs Define R5 Black/White/Titanium/BlackOut/S s prozorom te RGB mod-om

• Fractal Design Integra M 550W ATX 2.4 Semi-Modular

• Fnatic Gear RUSH G1 Gaming mehanička tipkovnica Cherry MX-Blue

• Fnatic Gear FLICK 5000dpi miš

• Fnatic Gear FOCUS XL podloga

• ASUS monitor VG248QE 24” 144Hz, 1ms

• IGRE na poklon: Mafia III, Serious Sam 3: BFE, The Talos Principle + DLC, Gas Guzzlers Extreme + 2 DLCa



Povlaštena cijena: 9.999 kn (ušteda 3.000 kn + 4 igre u vrijednosti 1.200 kn)

Kompletnu ponudu opreme na rasprodaji možete vidjeti OVDJE.