Advanced Technology Days fokusiran na nove cloud tehnologije i važnost aplikacija u poslovanju

Konferencija Advanced Technology Days koja će se održati 12. godinu zaredom, 16. i 17. studenog u zagrebačkom Hypo centru, okupit će brojne stručne predavače koji će se fokusirati na cloud tehnologiju odnosno Microsoft Azure platformu i Office 365 servise, kao i novosti unutar Windows 10, Windows Servera 2016 i System Centra 2016 te sigurnost podataka u oblaku.



Uskoro se očekuje finaliziranje programa Konferencije, a među potvrđenim predavačima su eminentna imena iz inozemstva kao što su Andy Wigley, Senior Developer Evangelist u Microsoftu i Bartlomiej Zass, Azure Global Black Belt Technical Solution Professional u Microsoftu. Wigley će predstaviti Windows 10 Anniversary Edition novosti te kako razvijati univerzalne Windows aplikacije za različite uređaje uz pomoć novih mogućnosti. Dodatno, govorit će o novoj generaciji aplikacija koje će omogućiti korištenje prirodnog jezika u govoru i pismu te na koji način ih povezati sa Skypeom, Facebook Messengerom, Slackom ili digitalnim osobnim pomoćnikom poput Cortane.



S druge strane Bartlomiej Zass će govoriti o kreiranju modernih web aplikacija temeljenih na Azure PaaS platformi. Fokusirat će se na App Services - idealnu platformu za izradu, pokretanje i upravljanje web i mobilnim aplikacijama koje se povezuju s podacima bilo gdje - u oblaku ili u vašem podatkovnom centru, te pokazati kako najbolje iskoristiti mogućnosti Web API-ja uz pomoć servisa API Apps, API Management i Azure Logic Apps. Ujedno Zass će govoriti zašto organizacije svih veličina danas rutinski koriste ove funkcionalnosti kako bi upravljale svojim podacima i uslugama te otvorile nove kanale za nove kupce i poboljšale produktivnost.



„Advanced Technology Days, u organizaciji Microsofta, danas je najveća IT konferencija u Zagrebu i jedan od najvažnijih IT događaja u Hrvatskoj koja sudionicima nudi priliku za kvalitetan networking, razmjenu znanja i iskustava. Nakon prošlogodišnjih 50 predavanja, ove godine idemo korak dalje te donosimo još veći broj predavanja o najnovijim tehnološkim dostignućima i rješenjima. Cloud usluge i servisi nameću se kao jedino rješenje gorućih izazova koje pred nas stavlja svakodnevno poslovanje te su baš zato one fokus ovogodišnjeg izdanja Konferencije“, rekao je Filip Glavota, direktor sadržaja Konferencije te dodao kako Microsoft Hrvatska vidi Konferenciju kao priliku da pomogne svojim poslovnim partnerima i korisnicima prilikom implementacije modernih rješenja baziranih na Microsoft Azure i Office 365.

Već tradicionalno, predavanja će na Konferenciji održati i poznati domaći stručnjaci. Tako će temu Hybrid cloud storage obraditi Niko Dukić iz Microsofta, naglašavajući pritom tehnologiju koja jednostavno rješava problem sve većeg nedostatka kapaciteta za pohranu podataka, povezuje podatkovni centar tvrtke s javnim oblakom, a pritom unosi minimalne promjene u postojećoj IT infrastrukturi. Romeo Mlinar, MVP i voditelj IT odjela u Ekobitu, održat će predavanje o tome kako i na koji način tvrtke mogu pravilno integrirati Hyper-V kako bi povećale performanse te bile zadovoljne brzinom i kvalitetom rada istog dok će Domagoj Pavlešić, MVP iz dizzy.hr sa sudionicima podijeliti nekoliko praktičnih savjeta kako brže i lakše razvijati aplikacije pomoću Visual Studija.



Kompletan program Konferencije trebao bi biti poznat u sljedećih sedam dana, a u međuvremenu prijave za Konferenciju su otvorene. Prijaviti se možete ovdje, a za sva pitanja u vezi s prijavama obratite se na prijave@mpg.hr.