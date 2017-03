AgileBits povećao nagradni fond za otkrivanje bugova u 1Passwordu na 100.000 USD

AgileBits, tvrtka koja stoji iza popularnog upravitelja zaporkama – 1Password odlučila je povećati nagradni fond za pronalazače bugova. Maksimalni iznos koji je sada moguće osvojiti iznosi 100.000 USD.



Podsjetimo, tvrtka od 2015. godine isplaćuje novčane nagrade pronalazačima bugova vezanih uz 1Password. No, do sada je maksimalni iznos bio osjetno manji – 25.000 USD. Kako tvrtka navodi na službenom blogu do sada je unutar Bugcrowd programa otkriveno tek 17 bugova, a većinom se radilo o tek o manjim propustima iz doba dok je 1Password još bio u beta izdanju.



AgileBits navodi kako su tek za jedan manji broj bugova morali isplatiti veće novčane iznose koji su se u prosjeku kretali oko 400 USD. Također ni jedan od otkrivenih bugova nije predstavljao opasnost po korisničke podatke, stoga maksimalni iznos od 25.000 do danas nije nikome isplaćen.



Glavni razlog zbog čega su odlučili povećati nagradni fond na 100.000 USD je želja da zainteresiraju veći broj ljudi za svoj Bugcrowd program. Da bi imali mogućnost sudjelovanja najprije je potrebno otvoriti račun na stranici bugcrowd.com te zatim temeljito proučiti dokumentaciju kako bi znali što se od vas očekuje.



Za glavnu nagradu od 100.000 USD potrebno je dokazati kako je probijena 1Passwordova zaštita te kako ste uspjeli doći do spremljenih podataka.