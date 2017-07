Alcatel predstavio tri mobitela iz srednjeg segmenta

Alcatel je predstavio nove mobilne uređaje - Idol 5S, A50 i A30 Plus. Sva tri modela hardverom i cijenom između 130 i 280 USD pripadaju u srednji tržišni segment.



Najskuplji model je onaj oznake Idol 5S – odlikuje se 5,2-inčnim zaslonom FHD rezolucije (1.920 x 1.080 točaka) ima 3 GB RAM-a i 32 GB internog podatkovnog prostora. Kada su kamere u pitanju Idol 5S sa stražnje strane ima kameru od 12 MP, a s prednje kameru od 8 MP, što će odgovarati kako povremenim fotografima tako i zaljubljenicima u selfije.



Jedini je opremljen Qualcommovim Snapdragonom 625 i jedini ima senzor otiska prsta. Energiju potrebnu za rad osigurava mu baterija kapaciteta 2.620 mAh. Cijena ovog modela je oko 280 USD.



Druga dva modela A50 i A30 Plus međusobno se ne razlikuju previše – oba modela pogoni MediaTekov MTK6738 SoC, oba imaju po 2 GB RAM-a i 16 GB interne memorije. Također oba modela imaju i identične kamere od 13 MP (stražnja) i 5 MP (prednja).



Bitnija razlika je vidljiva u veličini zaslona. Naime, model A50 dolazi s 5,2-inčnim, a model A30 Plus s 5,5-inčnim zaslonom. U oba slučaja rezolucija je ista – 1.280 x 720 točaka, odnosno HD. Dodatna razlika je i u bateriji – A50 ima bateriju kapaciteta 2.800 mAh, a A30 Plus bateriju od 3.000 mAh.



Shodno gore navedenom i cijene se malčice razlikuju. Za Alcatel model A50 cijeni na oko 150 USD, a A30 Plus na oko 130 USD. Softverska strana uređaja je kod sva tri modela ista – Android 7.0.