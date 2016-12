Alphabet izdvojio odjel za automobile u kompaniju Waymo

Vrijeme je da se počnemo navikavati na novo ime za Googleove (u biti Alphabetove) autonomne automobile. Kako je danas objavljeno na medijskom eventu u Kaliforniji, iz Google X laboratorija izdvojen je projekt razvoja poznatog jajastog autonomnog automobila. Sada će se on razvijati u zasebnoj kompaniji imena Waymo. Ime dolazi od slogana "A new way forward in mobility".

CEO nove kompanije pod holdingom Alphabet bit će Jon Krafcik, koji je donedavno bio zadužen za poslovanje Hyundaija u Sjevernoj Americi.

Googleov je autonomni automobil na ulicama Kalifornije samostalno već prešao gotovo 4 milijuna kilometara, te gotovo dvije milijarde u simulatorima. Waymo će se sada koncentrirati na daljnja poboljšanja u vožnji kao i unapređenje automatike za vožnju u teškim vremenskim uvjetima.

No, fokus kompanije neće biti isključivo na razvoju automobila, nego na tehnologijama. To znači da će Waymo, kao i neke druge kompanije, pokušati ostvariti partnerstvo s proizvođačima automobila koji bi u vozila ugrađivali njihove sustave za autonomnu vožnju. "Mi smo kompanija za tehnologiju autonomne vožnje, a ne automobilska kompanija. Umjesto proizvodnje boljih automobila, mi ćemo ih učiniti boljim vozačima", poručio je Krafcik, i najavio da će njihovim senzorima uskoro biti opremljena vozila Chrysler Pacifica kompanije Fiat Chrysler.