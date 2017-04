AlphaGo pred novim izazovima

Googleov sustav umjetne inteligencije AlphaGo, posebno istreniran za igranje drevne kineske igre Go, još jednom će biti testiran u javnom srazu s ljudima. Sljedećeg će mjeseca (23. do 27. svibnja) u kineskom gradu Wuzhenu biti održan međunarodni samit "Future of Go", na kojem će jedna od glavnih zvijeszda biti upravo AlphaGo.

Računalni će sustav odigrati partiju Goa "na dvije dobivene" protiv sadašnjeg svjetskog prvaka, 19-godišnjeg Kineza po imenu Ke Jie. Nakon toga AlphaGo-u će se suprotstaviti tim od 5 vodećih kineskih profesionalnih igrača koji će igrati zajedno, a na kraju će biti organizirana i timska partija. U njoj će igrati dvojica profesionalaca jedan protiv drugoga, ali će obojica imati pomoć sustava AlphaGo.

Cilj ovih testiranja jest uvidjeti kako umjetna inteligencija reagira kada protiv sebe ima više različitih stilova igranja, te kako se može nadopunjavati s ljudskim razmišljanjem. Također, iz svega ovoga nešto bi trebali naučiti i sami Go profesionalci, koji proučavanjem poteza umjetne inteligencije mogu popraviti i svoju igru.