Amazon u borbu protiv Netflixa kreće s investicijom od 4 i pol milijarde dolara

Kako je već dobro poznato, potkraj prošle godine u našoj zemlji je službeno postao dostupan Amazonov servis za streamanje video sadržaja, Amazon Prime Video.



Trenutačna ponuda servisa između ostalog uključuje automobilistički show The Grand Tour (koji se smatra neslužbenim nasljednikom popularnog Top Geara) te televizijsku seriju The Man in the High Castle.



U želji da poboljšaju trenutačnu ponudu i postanu konkurentniji na tržištu takvih servisa, pogotovo u odnosu na popularni Netflix, u Amazonu namjeravaju do kraja ove godine uložiti 6 milijardi dolara u proizvodnju novog sadržaja (prema pisanju JPMorgana).



Od spomenutog iznosa, Amazon Prime Video će na raspolaganju imati ukupno 4 i pol milijarde dolara. Riječ je o rastu investicija u toj servis, s obzirom da je Amazon u Prime Video tijekom 2016. godine uložio 2,7 milijardi dolara.



Što se tiče konkurencije, Netflix tijekom 2017. godine u video sadržaj namjerava uložiti 6 milijardi dolara, dok je tijekom 2016. godine uloženo 4,9 milijardi dolara.