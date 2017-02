Amazon u Europi otvara 15 tisuća novih radnih mjesta

U priopćenju za novinare tvrtka Amazon je objavila kako do kraja ove godine planira u Europi povećati broj zaposlenih za 30 posto.



Ističe se kako je tvrtka tijekom 2016. godine dobila 10 tisuća novih zaposlenika s punim radnim vremenom, čime se Amazonova radna snaga u Europi popela na brojku od 50 tisuća radnika.



Do kraja 2017. godine Amazon planira na puno radno vrijeme u Europi zaposliti još dodatnih 15 tisuća radnika, čime bi se broj zaposlenih u Europi popeo na 65 tisuća.



Radna mjesta koja će se popuniti variraju od nekih najjednostavnijih poslova u skladištima do iskusnih inženjera.



Nova zapošljavanja rezultat su Amazonove sve bolje pozicije na europskom tržištu, a proces zapošljavanja pratit će i odgovarajuće investicije u segmentima tržišta kao što su korisnička podrška, cloud usluge, istraživanje i razvoj proizvoda i usluga, strojno učenje i napredne tehnologije vezane za logistiku.



Predviđeno je otvaranje novih Amazonovih distribucijskih centara u Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji.