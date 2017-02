Amazon u godinu dana zaposlio 110 tisuća ljudi

Tvrtka Amazon objavila je svoje financijske rezultate za četvrti kvartal prošle godine, ali i analizu poslovanja tijekom čitave 2016. godine.



Prihodi tvrtke u cijeloj 2016. godini bili su za 27% veći na godišnjoj razini te su iznosili 136 milijardi dolara, dok su u četvrtom kvartalu rasli za 22% u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine te iznosili 43,7 milijarde dolara. Neto dobit tvrtke je tijekom 2016. godine bila 2,4 milijarde dolara (u odnosu na 596 milijuna zabilježenih godinu ranije).



Tvrtka je prije pet godina imala 32 tisuća zaposlenika, dok je samo tijekom 2016. godine zaposlila 110 tisuća novih radnika. Tome valja pridodati i Amazonovu nedavnu objavu u kojoj se najavljuje zapošljavanje još 100 tisuća radnika tijekom idućih 18 mjeseci.



Amazonova podružnica za pružanje usluga s područja cloud računalstva i pohrane podataka, Amazon Web Services (AWS), zabilježila je prihode od 3,54 milijarde dolara (rast od 47% na godišnjoj razini), no to ipak, po prvi put, nije ostvarilo predviđanja analitičara koji su spominjali prihode od 3,60 milijardi dolara.



Neispunjena očekivanja analitičara u ovom sektoru utjecala su na Amazonove dionice, koje su zabilježile pad od 4,2% u satima nakon ove objave. Uzrok nešto lošijim rezultatima je oštra konkurencija koju predstavljaju Microsoft i Google zbog čega dolazi do značajnijeg smanjenja cijena usluga.