Amazon isporučio rekordan broj blagdanskih paketa

Amazon Prime, usluga koja objedinjuje brzu dostavu i mnoge dodatne usluge ove kompanije, ove je godine zabilježila rekordan promet tijekom sezone blagdana. Putem Amazon Primea kupcima je za vrijeme studenog i prosinca dostavljeno više od jedne milijarde paketa diljem svijeta.

Porast je to od čak pet puta u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najprodavaniji proizvodi ove godine na Amazonu su bili njihovi uređaji za pametni dom, Echo i Echo Dot, pa je prije Božića došlo i do problema u opskrbi i ograničenih količina dostupnih za isporuku. 19. prosinac bio je dan s najvećim zabilježenim prometom, dok je 23. prosinca (zbog onih koji kupuju u zadnji čas) obavljen najveći broj brzih dostava putem usluge Prime Now – čak tri puta više nego lani.

Preko 72% Amazonovih kupaca ove je godine barem jednu kupovinu obavilo putem mobilnog uređaja, a na Cyber ponedjeljak zabilježena je zapanjujuća brojka od čak 46 elektroničkih uređaja i 36 igračaka kupljenih svake sekunde. Ove i druge statistike koje govore o nevjerojatnim količinama robe prodane putem Amazona možete potražiti ovdje.