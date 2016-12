Amazon obavio prvu službenu dostavu dronom

Amazon, kompanija koja je među prvima najavila da će početi isporuke robe kupljene na njihovim stranicama početi obavljati dronovima, prošloga je tjedna napravila još jedan velik korak prema ostvarenju tog cilja. U Cambridgeu (Velika Britanija) njihova je bespilotna letjelica 7. prosinca obavila prvu službenu dostavu paketa u sklopu projekta Amazon Prime Air.

Od narudžbe do isporuke prošlo je tek 13 minuta, a pokusni je let obavljen autonomno, bez kontrole pilota. Od distribucijskog centra do naručiteljevog doma letjelicu je vodio GPS. Ovaj je dron izrađen za let na visini do 120 metara, a može nositi paket težine do 2,5 kilograma.

Iz Amazona kažu da će nastaviti s testiranjem, prikupljati podatke, te širiti dostupnost zračne bespilotne dostave u budućnosti. Od početna dva kupca u okolici Cambridgea u narednim će mjesecima ovu uslugu dobiti njih više desetaka, pa i stotina.