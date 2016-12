Amazon otvorio automatiziranu trgovinu bez blagajnika

Amazon je u Seattleu, gdje se nalazi središte njihove tvrtke, otvorio novu automatiziranu trgovinu namirnicama pod imenom Amazon Go.



Može se reći da je riječ o revolucionarnoj trgovini koja predstavlja budućnost kupovanja s obzirom da u njoj nema blagajnika niti blagajni u klasičnom smislu. U trgovinu je implementiran najnoviji skup tehnologija s područja računalnog vida, senzora i dubokog učenja pod imenom "Just Walk Out", pomoću kojih se registrira što je kupac odabrao iz ponude prisutne u trgovini.



Kupnja u Amazon Go trgovini započinje skeniranjem korisnika prilikom njegova ulaska u trgovinu, što se provodi putem specijalizirane Amazon Go aplikacije. Nakon što korisnik uzme željene proizvode, on može slobodno izaći iz trgovine (po čemu je korištena tehnologija i dobila svoje ime), no na samom izlasku sustav ponovno skenira korisnikov mobilni uređaj kako bi utvrdio što je korisnik odabrao iz ponude trgovine.



Iznos koji odgovora vrijednosti namirnica iznesenih iz trgovine potom se naplaćuje putem korisnikova Amazonovog računa baš kao da je kupnju obavio preko Interneta. Valja napomenuti da je sustav sposoban registrirati već i trenutak kada korisnik uzme pojedinu namirnicu s police u trgovini te ju odmah dodaje u njegovu virtualnu košaricu, a sposoban je istu izbrisati iz virtualne košarice u slučaju da se kupac odluči odustati od kupovine određene namirnice i vrati ju na policu.



Na taj način Amazon potencijalno može bilježiti navike korisnika prilikom kupovine u ovoj automatiziranoj fizičkoj trgovini te u skladu s time prilagoditi svoju ponudu na Internetu potrebama i željama pojedinačnog korisnika. Što se tiče namirnica koje se mogu pronaći u Amazon Go trgovini, može se zaključiti da se radi o marketu s obzirom da ponuda uključuje sokove, sendviče, salate, grickalice, mlijeko, kruh, sir, čokolada i druge slične namirnice potrebne za pripremanje obroka.



Trgovina se zasad nalazi u probnoj fazi rada s obzirom da nije otvorena javnosti, nego samo zaposlenicima Amazona koji izvode razna testiranja kako bi trgovina dočekala prve prave kupce početkom iduće godine kada se očekuje njezino otvaranje za javnost.