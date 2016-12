Amazon Prime Video od danas dostupan u Hrvatskoj - jeftiniji od Netflixa

Od danas se u Hrvatskoj, kao i u više od 200 zemalja diljem svijeta, dostupan još jedan iznimno popularan streaming servis za video, Amazon Prime Video, putem kojeg se može gledati i čuveni The Grand Tour, automobilski show koji je neslužbeni nasljednik Top Geara, a iza kojeg stoje čuveni Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May. Pored toga, putem Amazon Prime Videa može se gledati, dakako, i originalna Amazonova produkcija, poput serija Mozart in the Jungle, Golden Globe, Transparent, The Man in the High Castle i drugih...

Cijena usluge je - nakon besplatnih tjedan dana probe - 2,99 eura mjesečno za prvih šest mjeseci te 5,99 eura mjesečno nakon isteka tog roka, što je vrlo konkurentno u odnosu na, primjerice, Netflix koji mjesečno stoji od 7,99 eura pa na više (ovisno o tipu usluge) te otprilike u rangu s cijenama nekih drugih u nas dostupnih servisa, poput Pickboxa.

Amazon Prime Video se može gledati na računalu, na mnogim Smart TV platformama te na mobilnim OS-ovima (iOS i Android OS), a potpuno besplatno se filmovi i serije mogu downloadati za offline gledanje (primjerice, ukoliko putujete avionom). Uslugu možete isprobati ovdje: PrimeVideo.com.