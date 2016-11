Američka ratna mornarica opovrgava optužbe da su piratizirali softver

Poznato je da na ovim prostorima ne vlada preveliko zanimanje za licencirani softver. No, čini se kako je ovdašnje običaje „pečenja CD-ova“ poprimila i Američka ratna mornarica o čemu smo već pisali krajem srpnja ove godine.



Podsjetimo, njemačka softverska tvrtka Bitmanagement Software podigla je tužbu protiv Američke ratne mornarice jer su kupili samo 38 licenci za njihov softver za 3D modeliranje – BS Contact Geo, a isti su do pokretanja tužbe instalirali na stotine tisuća računala čime su ovu njemačku tvrtku oštetili za gotovo 600 milijuna američkih dolara.



Prema pisanju internetske stranice Torrent Freak, Američka ratna mornarica se sada i očitovala o tužbi. No, njihov odgovor je koliko očekivan toliko i začuđujući. Naime, u odgovoru stoji kako nisu krivi te da kupljene licence nisu bile ograničene za instalaciju na samo 38 računala.



Dalje navode kako sporni softver nije bio instaliran bez znanja proizvođača te da je sam proizvođač softvera uklonio zaštitu od kopiranja kako bi se olakšala instalacija. Time ujedno negiraju da su bilo što učinili na svoju ruku te ujedno osporavaju kako je došlo do povrede autorskih prava, odnosno piratiziranja softvera.



Za sada se čini kako Američka ratna mornarica nema namjeru platiti dodatne licence, ali ni odustati od korištenja BS Contact Geo softvera, što u konačnici znači da je na pomolu višegodišnji sudski spor.