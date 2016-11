Amfibijski zrakoplov Icon A5 prvo se pojavio u igri, a sada doista leti

Ljubitelji simulacija koji su probali očajni Microsoftov Flight, koji je trebao biti nadomjestak za (izvrsni) Flight Simulator, još su prije 4 godine mogli probati kako to izgleda letjeti Iconom A5, tada još nedovršenim projektom Icon Aircrafta, tvrtke osnovane 2008., a s jedinim ciljem da napravi leteći ekvivalent sportskog automobila kojega svatko može naučiti osnove upravljanja u 30 minuta.



Eksperimentalni primjerak se pojavio 2012., a radi se o amfibijskom zrakoplovu sklopivih krila, dvosjedu maksimalnog doleta 430 milja (700 kilometara) namijenjenom nepilotima koji bi malo pilotirali. Ukratko – za odvjetnike, zubare i potkožene (američke) domaćice. Spominjemo ga jer po "interwebzovima" kruže snimke Icona A5 iz CNN-ove reportaže koje su natjerale i one koje zrakoplovstvo baš i ne zanima da obrate pozornost na ovaj "avion za svakoga".



Kao što se sa slika i iz videa može vidjeti, radi se o visokokrilcu, što je klasično rješenje za što veću stabilnost, ali s još jednim zanimljivim dodatkom - fiksnim pretkrilcima na krajevima krila (leading edge droops) koja efektno onemogućavaju pad aviona u kovit. Naime, asimetrični uzgon na krajevima krila (posebno u završnom krugu pred slijetanje) koji se javlja kad su relativne brzine unutarnjeg (u smjeru skretanja) i vanjskog krila različite, pa pri minimalnim brzinama dolazi do naglog gubitka uzgona na unutarnjem krilu, uzrok je najvećeg broja nesreća u sportskoj avijaciji gdje su neiskusni piloti-amateri skloni ići presporo i zanemariti ovu činjenicu. Kod fiksnih pretkrilaca kao na Iconu A5, krajevi krila koji imaju različiti aero-profil od unutrašnjeg dijela krila, gube uzgon na manjim brzinama od unutarnjeg dijela krila bez fiksnih pretkrilaca. Ovo za posljedicu ima da umjesto silovitog kovita na krilo, pad uzgona rezultira propadanjem čitavog krila, poput padobrana ili na zrakoplovu s delta krilom. Dapače, A5 pored ovoga rješenja ima i balistički padobran za čitav avion koji je tu zlu ne trebalo. Ukratko, čitav dizajn je pravljen tako da pored udobnosti pruži korisnicima maksimalno moguću sigurnost koju dozvoljavaju fizikalni zakoni.

Sklopiva krila su tu da bi Icon mogao stati u garažu

Tabla s instrumentima je također zanimljiva i ne prati uobičajenu shemu instrumenata u zrakoplovima, već se inspirira dizajnom kontrolne ploče ua automobilima. Iako ima i variometar i brzinomjer i druge uobičajene zrakoplovne instrumente, poseban dio je pokazivač napadnog kuta krila (gore centar) koji pilotu govori nalazi li se krilo "u zelenom" području gdje stvara uzgon, ili je napadni kut preveliki pa se uzgon gubi.

Za avijaciju, posve neobična kontrolna ploča. Na vrhu u centru se nalazi instrument koji govori nalazi li se krilo u zoni uzgona ili sloma uzgona

Ovo je jako zgodno za amatere koji ne moraju voditi računa o trenutnoj indiciranoj horizontalnoj i vertikalnoj brzin, visini i nagibu pa iz toga zaključiti približavaju li se kritičnom režimu letenja. Umjesto toga ovaj kompozitni instrument daje onu jednu, za njih najvažniju informaciju – lete li u sigurnoj zoni ili ne.



Iako su trenutno aktivni tek prototipovi Icona, od iduće godine počinje serijska proizvodnja, a navodno ih je već rezervirano čak 1.800 komada, po 207.000 dolara svaki. Za pilotiranje U SAD-u je dovoljna sportska dozvola (PPL).



Osnovni podaci: nosivost – 2 čovjeka; duljina – 7 m; raspon krila - 10 m; maksimalna poletna težina: 685 kg; pogon – Rotax 912 iS.