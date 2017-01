Analitičari predlažu uvođenje posebnog, Made in America iPhonea

Aktualni američki predsjednik, Donald Trump još je tijekom svoje predizborne kampanje najavljivao kako će natjerati američke tvrtke da svoju proizvodnju vrate u SAD. Apple je shodno tomu kontaktirao svoje dobavljače iz Kine kako bi financijski proučio isplatili se seliti proizvodne pogone na područje SAD-a ili ne.



Sasvim očekivano, odgovor je NE, ne isplati se. O razlozima neisplativosti najglasnije su bile tvrtke Foxconn, Pegatron i Lens Technologies koje su naglasile kako bi preseljenje proizvodnje za početak uzrokovalo nepotrebne troškove, a kasnije i dodatne jer će za američke radnike morati izdvajati veće iznose za isplatu plaća.



Zbog svega toga nije teško za zaključiti da će brojne američke tvrtke s izdvojenim proizvodnim pogonima boriti da isti ostanu što dalje od teritorija SAD-a i Donalda Trumpa. No, jedan analitičar s Wall Streeta, Brian White je predstavio po njemu tzv. win-win rješenje.



Apple bi po njemu trebao proizvesti posebno izdanje iPhonea, tzv. Made in America iPhone. Proizvodna cijena bi zbog gore navedenih razloga bila veća, ali Apple bi ipak imao nekoliko mogućih rješenja za to. White navodi kako bi u tom slučaju Apple mogao ili odustati od dijela zarade na iPhonima, ili cijenu dotičnog povećati za 100 – 200 USD čime bi pokrio veći dio, ako ne i sve dodatne troškove.



White ujedno smatra kako u SAD-u postoji potencijalno tržište za Made in America iPhone za kojeg bi kupci bili voljni izdvojiti dodatnih stotinjak, dvjestotinjak dolara. Dodatan vjetar u leđa za Made in America iPhone bi mogla biti i Trumpova najava povećanja nameta za robu izvana za 45%.