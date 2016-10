Android Wear 2.0 odgođen za 2017. godinu

Krajem svibnja ove godine Google je održao svoj poznati Google I/O događaj na kojemu je između ostaloga predstavio i novu inačicu svoje platforme Android Wear 2.0. Prema tadašnjim planovima službeno predstavljanje finalne inačice je bilo planirano negdje za u jesen 2016. godine.



No, ovih dana iz Google stiže informacija kako su na kraju odlučili kako finalna inačica Android Weara 2.0 neće biti predstavljena prije početka iduće 2017. godine. Iz Googlea navode da razlog kašnjenja nisu nepredviđeni problemi, već želja da se još neko vrijeme prepuste poliranju sustava na osnovu povratnih informacija dobivenih od strane developera.



Google je ovih dana developerima isporučio treću preview inačicu Android Weara 2.0, a do kraja godine će stići i četvrta. Podsjetimo, Android Wear 2.0 donijet će bitne promjene na nosive uređaje (pametne satove) - novo korisničko sučelje, podršku za Play Store for Android Wear te mogućnost da aplikacije samostalno rade bez komunikacije s mobitelom.



Za razliku od Asusa, Fossila, Michael Korsa, Polara i Nixona koji će ove godine predstaviti nove modele pametnih satova, LG, Motorola i Huawei su najavili kako ove godine neće više predstavljati nove modele. Unatoč kašnjenju platforme Google navodi kako nema razloga za brigu, svi satovi koji budu predstavljeni ove jeseni bit će podržani od strane Android Weara 2.0.