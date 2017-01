Andy Rubin i dalje vjeruje u modularne telefone

Iako u zadnje vrijeme stiže dosta informacija o odustajanju od modularnih telefona (Google: Project Ara, LG: G6…) Andy Rubin i dalje vjeruje u njih. Podsjetimo, Andy Rubin je jedan od osnivača tvrtke Android Inc. koja je osmislila Android platformu, a koju je 2005. godine kupio Google.



Rubin je rad na Androidu nastavio i unutar Googlea sve do 2013. godine kada je na vlastiti zahtjev prebačen na druge projekte. No, ubrzo Rubin napušta Google (krajem 2014.) i godinu kasnije (2015.) osniva tvrtku Playground Global koja se bavi podupiranjem startupa. Sada je Rubin osnovao još jednu tvrtku – Essential Products Inc. pomoću koje će sredinom ove godine predstaviti svoj prvi modularni mobitel.



Rubin za sada ne otkriva previše detalja oko uređaja (strah od konkurencije?) no navodi neke okvirne poput velikog zaslona bez rubova (većeg od onoga na iPhoneu 7 Plus) te mogućnosti naknadnog dodavanja hardverskih dodataka. Proširenja uređaja vršit će se preko magnetskog konektora koji će imati dvojaku ulogu – punjenje baterije uređaja te spajanje hardverskih dodataka poput recimo sferične kamere kakva se razvija unutar Essentiala.



Budući da će Rubinov modularni telefon biti iz gornjeg tržišnog segmenta za kućište su odabrani i posebni materijali poput keramike koja će se nalaziti sa stražnje strane inače metalnog kućišta. Za sada nije poznato na kojem će se operativnom sustavu temeljiti budući modularac, no kako je Essential između ostaloga kao djelatnost registrirao i proizvodnju operativnih sustava za mobitele nije na odmet očekivati novog konkurenta Androidu i iOS-u.



Što se same proizvodnje tiče Essential trenutno pregovara s Foxconnom. Za kraj dotaknimo se cijene – uređaj neće biti jeftin – cijena bi trebala približno ista ili čak identična cijenama koje za svoje iPhone i Pixel uređaje traže Apple i Google.