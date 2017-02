Anonymousi srušili 10 tisuća stranica na dark webu

Grupa aktivista i hakera koja tvrdi da je povezana s poznatom skupinom Anonymous objavila je kako je hakirala servis Freedom Hosting II, koji se bavi hostanjem stranica kojima se jedino može pristupiti na dark webu putem TOR-a.



Napad na Freedom Hosting II utjecao je na ukupno 10.613 stranica na dark webu, koje sada umjesto originalnog sadržaja prikazuju poruku "Hello, Freedom Hosting II, you have been hacked."



U poruci se navodi i ponuda o vraćanju svih ukradenih podataka ako Freedom Hosting II plati otkupninu od prilično niskih 0,1 bitcoina ili 100 američkih dolara. Nakon određenog vremena hakeri su javno objavili preuzetu bazu podataka u posebnoj torrent datoteci.



Skupina hakera koja je izvela napad na Freedom Hosting II također tvrdi da više od polovice otuđenog sadržaja sa servisa otpada na sadržaj kao što je dječja pornografija, što je slično poslovanju takozvanog duhovnog prethodnika ovog servisa pod imenom Freedom Hosting.



Originalni Freedom Hosting bio je znatno većeg obujma od svojeg nasljednika. Zatvoren je tijekom 2013. godine zahvaljujući američkom FBI-ju, a nakon što je uhićen njegov vlasnik i administrator Eric Eoin Marques.



Riječ je o Ircu koji je svojedobno upravo od strane FBI-ja opisivan "najvećim distributerom dječje pornografije na svijetu". Tridesetogodišnji Marques je u irskom zatvoru od 2013. godine i čeka moguće izručenje SAD-u.