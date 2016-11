AnTuTu objavio još jednu listu najsnažnijih mobilnih uređaja

Na AnTuTu internetskim stranicama objavljena je lista na kojoj su navedeni trenutačno najsnažniji pametni mobilni uređaji koji se mogu pronaći na tržištu, s time da su podaci ažurirani zaključno s mjesecom listopadom ove godine.



Vodeća mjesta na ljestvici i dalje zauzimaju Appleovi najnoviji aduti, iPhone 7 Plus i iPhone 7, nakon čega slijede proizvodi uglavnom kineskih tvrtki.



To su redom LeEco Le Pro 3, Xiaomi Mi 5s Plus, Xiaomi Mi 5s, OnePlus 3, Vivo Xplay 5, Samsung Galaxy Note 7 (jedini predstavnik tvrtke koja nije iz Kine na ovoj listi i to s proizvodnom koji je u međuvremenu povučen s tržišta) i na kraju LeEco Le Max 2.



Ako se lista ograniči samo na mobilne uređaje temeljene na operativnom sustavu Android, vodeći je LeEco Pro 3, nakon čega slijede Xiaomi 5s Plus, izvan Kine potpuno nepoznati Smartisan M1L, Xiaomi 5s, OnePlus 3, Vivo Xplay 5, Samsung Galaxy Note 7, LeEco Max 2, Nubia Z11 i na kraju Lenovo ZUK Z2 Pro.