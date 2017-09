Apple izbacio i prvu službenu nadogradnju za iOS 11

Nedugo nakon što je pustio u opticaj službenu inačicu iOS-a 11Apple je počeo primati i prve pritužbe na ime istoga. Naime, korisnici su primijetili kako pojedini modeli iPhonea i iPada ne rade jednako fluidno kao što je to bio slučaj pod iOS-om 10.

Dio korisnika je čak primijetio kako se Bluetooth i Wi-Fi pod iOS-om 11 ne isključuje u potpunosti, kako im se njihovi uređaji više zagrijavaju tijekom rada te kako im općenito baterija kraće traje. Navodno i do dva puta kraće.

Čini se kako u svemu tome ima i ponešto istine jer je Apple tjedan dana kasnije izbacio i prvu službenu nadogradnju za iOS 11 –11.0.1. U opisu nadogradnje Apple ne ide u detalje već samo navodi kako dotična sadrži ispravke bugova te poboljšanja za sve podržane uređaje. Nadogradnja je veličine oko 280 MB.





Prema navodima korisnika koji su nadogradnju već preuzeli čini se kako je problem s Exchange mail serverom riješen te da su se ubrzale animacije. No, pojedini korisnici javljaju i kako nije ispravljen problem oko ubrzanog pražnjenja baterije no to može biti i do baterije na korisnikovom uređaju. za potonju tvrdnju trebat će pričekati dodatne komentare.