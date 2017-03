Apple će Lightning utor zamijeniti USB-om tipa C?

Da izvor ove vijesti nije cijenjeni i obično pouzdani medij Wall Street Journal, vjerojatno bismo je klasificirali u kategoriju tračeva. No, kako se spomenuta novina domogla novih (i pomalo senzacionalnih) informacija o novom iPhoneu, moramo im posvetiti nešto prostora.

Naime, jučer je WSJ objavio analizu koja se bavi ovogodišnjim modelom koji izlazi točno 10 godina nakon prvog iPhonea – i prema tome bi trebao biti sasvim drugačiji, poseban, ekskluzivan i, vrlo vjerojatno, skup. Otprije znamo da se govori kako će sljedeći iPhone imati cijenu od preko 1.000 dolara.

U rujnu bi, dakle, trebali biti predstavljeni iPhone 7s i iPhone 7s Plus, no uz njih će stići i ekskluzivna, premium, varijanta, moguće nazvana iPhone X ili iPhone 8. Ona će uključivati sve novitete o kojima se već piše neko vrijeme, poput zakrivljenog OLED zaslona od ruba do ruba uređaja, Home tipke integrirane u zaslon, i sličnih "čuda".

Dolje lijevo: USB-C; gore desno: Lightning priključak

Međutim, najveće bi čudo bilo kada bi se ostvarilo predviđanje iz naslova –Apple bi, kaže WSJ, u ovom premium modelu trebao svoj tradicionalni Lightning priključak zamijeniti onim koji polako postaje standard i kod drugih proizvođača – USB-C priključkom.

To bi uvelike olakšalo spajanje novog iPhonea na punjače, povezivanje s novim računalima, a smanjilo bi i potrebu za kupovinom hrpe skupih dongleova. Isto tako ovaj bi potez Appleu omogućio mirenje s Europskom komisijom oko njihove inicijative "jedan punjač za sve uređaje". Promjena priključka na industrijski standard bila bi pomalo netipična za Apple, no, tko zna, možda i to prilikom predstavljanja okarakteriziraju kao – hrabrost.