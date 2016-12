Apple za nagodinu priprema "Ferrari"

Sljedeće se godine navršava 10 godina od predstavljanja prvog iPhonea pa glasine unutar tehnološkog svijeta govore da će Apple za "okrugli" rođendan svojim korisnicima prirediti spektakularan novi iPhone. Model, za kojeg se očekuje da će se zvati iPhone 8, mogao bi biti izrađen u potpunosti od stakla, imati AMOLED zaslon od ruba do ruba, s nevidljivim okvirom s prednje strane, nevidljivi "Home" gumb, mogućnost bežičnog punjenja i još mnogo "čudesa".

Ono što se do sada nagađalo, potvrđuju dokumenti koji su procurili na kineskim portalima – a to je da to neće biti jedini model predstavljen 2017. godine. U svom uobičajenom ritmu, Apple će nagodinu predstaviti "obični" iPhone 7S i 7S Plus, izravne nasljednike ovogodišnjih modela. Međutim, vrh ponude činit će potpuno novi uređaj (možda nazvan iPhone 8 ili čak iPhone 10), koji se trenutačno razvija pod kodnim imenom "Ferrrari".

AppleInsider navodi da će "Ferrari" imati potpuno promijenjen ne samo vanjski nego i unutrašnji dizajn. Pokretat će ga SoC očekivanog naziva A11, koji će biti zajedno s NAND flash memorijom smješten na jednu, dok će antene i ostali dijelovi elektronike biti smješteni na posebnu, drugu tiskanu pločicu. One će biti međusobno spojene fleksibilnim kabelom iz još nepoznatog razloga – sugeriraju to slike koje su dospjele u javnost. Utor za SIM kartice bit će smješten s donje strane uređaja.

Očekuje se da će "Ferrari" model biti uklopljen u kućište veličine onoga kod iPhonea 7, ali će zbog novog dizajna u njega stati zaslon od 5,1 ili 5,2 inča – što će vjerojatno u budućnosti dokinuti potrebu za "Plus" modelom.

2017. bi godina, dakle, mogla donijeti tri nova iPhonea. No, odluči li se Apple na obnovu 4-inčnog modela SE, moglo bi ih biti čak i četiri.