Apple naručio 70 milijuna OLED zaslona za iPhone

Ove godine dolazi nova generacija iPhonea, i prema informacijama koje do sada imamo najvjerojatnije se čini kako će nekad početkom rujna biti predstavljena čak tri nova modela. Apple bi, čini se, mogao na tržište pustiti unaprijeđene verzije sedmice, iPhone 7S i 7S Plus, kao i nešto ekskluzivniju, premium inačicu. Oko njezinog naziva još se lome koplja, pa neki smatraju da će se on zvati iPhone 8, dok drugi navode imena poput iPhone X ili iPhone Edition.

No, jedno je, očito, sigurno – barem jedan od novih iPhonea ove će godine imati OLED zaslon. Nove informacije koje je pribavio japanski Nikkei kažu da je Apple od Samsunga naručio 70 milijuna savitljivih OLED panela koje planira do kraja ove godine ugraditi u svoje mobitele.

Informacije su došle iz Appleovog dobavnog lanca, a govore i da je Samsung spreman isporučiti čak i do 95 milijuna panela u slučaju da kupci "polude" za novim iPhoneom.