Apple Pay među američkim trgovcima prihvaćeniji od PayPala

Tvrtka Boston Retail Partners je u svom istraživanju o prihvaćenosti pojedinih servisa za mobilno plaćanje među američkim trgovcima ustvrdila rast popularnosti Appleovog servisa Apple Pay.



Navodi se kako je Apple Pay najprihvaćeniji servis za mobilno plaćanje među američkim trgovcima s udjelom od 36%. Na drugom mjestu se nalazi PayPal, koji kao sredstvo mobilnog plaćanja prihvaća 34% trgovaca.



Na trećem mjestu nalazi se MasterCardov servis PayPass s zastupljenošću od 25%, a na četvrtom mjestu je Googleov Android Pay s prihvaćenošću od 24%. Slijede servisi Visa Checkout i Samsung Pay sa zastupljenošću od 20 odnosno 18%.



Istraživanjem je obuhvaćena i virtualna kriptovaluta bitcoin, no samo u pogledu planova trgovaca za buduću podršku takve vrste plaćanja usluga. Tako 5% američkih trgovaca namjerava početi prihvaćati bitcoine kao sredstvo plaćanja u idućih godinu dana, 4% u iduće tri godine, dok većina trgovaca oprezna i još će dugo osluškivati tržište i pričekati s implementacijom ovog sustava plaćanja (91% trgovaca).



Apple Pay će u idućih godinu dana kao sredstvo plaćanja početi podržavati 22% trgovaca koji još nemaju takvu podršku, dok će 31% trgovaca pričekati razvoj situacije na tržištu prije moguće implementacije. PayPal će u idućih godinu dana među prihvaćena sredstva plaćanja dodati 21% trgovaca, dok se 36% trgovaca pričekati razvoj situacije.



Android Pay će u idućih godinu dana implementirati 18% trgovaca, dok će 45% trgovaca pričekati razvoj situacije. Samsung Pay do 2018. godine planira implementirati 11% američkih trgovaca, dok će 64% pričekati razvoj situacije na tržištu.



Boston Retail Partners u istraživanju napominje i dva ključna elementa koji će utjecati na budućnost tržišta usluga mobilnog plaćanja, to su sigurnost i upućenost korisnika u samo postojanje takvih usluga.