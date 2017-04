Apple se vraća korijenima, proizvodit će svoje monitore, a Mac Pro će ponovno biti modularan

Apple je zadnjih godina napravio par za njega čudnih poslovnih poteza – predstavio je Mac Pro koji se nije mogao naknadno nadograđivati, odustao je od proizvodnje vlastitih monitora, a zapostavio je i iMac seriju računala. No, tome je došao kraj, Apple je najavio kako će ponovno proizvoditi svoje monitore, kako će postojeći Mac Pro nadograditi novijim hardverom, a budući model redizajnirati u skladu s modularnim dizajnom, najavljen je čak i iMac Pro za profesionalne korisnike.



Phil Schiller je u intervjuu najavio kako će Apple ponovno početi proizvoditi svoje monitore koji će javnosti biti predstavljen u nekom trenutku tijekom iduće 2018. godine. Iste godine stići će i novi Mac Pro koji će prema najavi imati ponovno modularan dizajn, odnosno korisnici će sami bez previše muke moći zamijeniti krucijalne komponente poput procesora i grafičke kartice.



Schiller je također najavio kako će postojeći Mac Pro tijekom ovog tjedna dobiti noviji hardver. Model za kojeg je trenutno potrebno izdvojiti 2.999 USD dobit će šesterojezgreni Xeon i AMD-ovu dual D500 grafiku. Trenutni model u ponudi ima četverojezgreni procesor te dual D300 grafiku.



Nadogradnje Apple sprema i za skuplji model koji se prodaje po cijeni od 3.999 USD. On će ubuduće imati osmojezgreni Xeon i AMD-ovu dual grafiku D700. Trenutno za navedeni iznos Apple nudi konfiguraciju sa šesterojezgrenim Xeonom te AMD-ovom dual D500 grafikom.



Za kraj navedimo još kako je Schiller najavio dolazak i profesionalne inačice iMaca – iMac Pro kako bi zadovoljili one korisnike kojima je obični iMac preslab, a ne žele uzimati Mac Pro. Profesionalni iMac trebali bi prema najavi vidjeti još ove godine.



Jedino o čemu Schiller nije htio razgovarati je Mac mini. Čini se kako još nemaju usuglašen stav oko njega, osim da će i u budućnosti predstavljati važan proizvod za tvrtku.