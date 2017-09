Apple Watch s LTE-om ima problema – s LTE-om

Prvi recenzenti novog Appleovog pametnog sata primijetili su da isti ima problema s onim što mu je i najveća prednost pred prošlim generacijama – spajanjem na mobilne mreže. Apple Watch 3 trebao bi, za razliku od jedinice i dvojke, omogućiti obavljanje poziva i slanje poruka čak i kada se u njegovoj blizini ne nalazi povezani iPhone, no u nekim situacijama to nije moguće.

Problem su priznali i iz samog Applea, te su naveli kako je primijećeno da se sat teže ili nikako spaja na LTE mreže u slučaju kada je na njemu uključen Wi-Fi, i isti se automatski spoji na neku otvorenu pristupnu točku (poput besplatnog Wi-Fija u hotelima ili kafićima).

Reuters je dobio službenu izjavu Appleove glasnogovornice koja je priznala da problem postoji, te da u kompaniji rade na identificiranju kvara. Planiraju, kaže, u budućoj softverskoj nadogradnji riješiti ovaj nedostatak. No, za Apple Watch 3 i njegove rane prodajne rezultate to bi moglo biti kasno jer su već objavljene brojne recenzije ovog uređaja koje mu nisu baš naklonjene – i to upravo iz gore navedenih razloga.

Nema svrhe, složit će se svi, kupovati novi Apple Watch čija je glavna prednost neovisnost od iPhonea, ako ta funkcionalnost nije do kraja ispolirana. Dodatni problem povezan sa spajanjem na LTE mreže je i činjenica da ono značajno troši bateriju – pa kupnju sata s mogućnošću telefoniranja u trajanju od samo sat vremena također nitko ne smatra pametnim ulaganjem.