Appleov podatkovni centar u Danskoj baziran na obnovljivim izvorima energije

Apple je najavio kako će u Europi izgraditi svoj novi podatkovni centar koji će se u potpunosti oslanjati na obnovljive izvore energije i to najvjerojatnije na energiju vjetra te energiju biomase. Cijela investicija za podatkovni centar koji će biti smješten u Danskoj iznosi 870 milijuna eura.



Sam centar bi trebao započeti s radom u drugom kvartalu 2019. godine te se nalazi u južnom dijelu Danske na granici s Njemačkom (grad Aabenraa ). Bit će zaslužan za održavanje većine Appleovih usluga za europske korisnike kao što je Siri, Apple Maps, iTunes Store, App Store i iMessage.





To je sada već drugi Appleov podatkovni centar u Danskoj, ekološki osviještenoj zemlji koja je u zadnje vrijeme veoma orijentirana prema održivim izvorima energije. Prvi Appleov podatkovni centar u Danskoj u gradu Viborgu trebao bi započeti s radom do kraja ove godine.