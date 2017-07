ASRockova matična za digitalne rudare

ASRockova ponuda matičnih ploča bogatija je za još jedan model –H110 Pro BTC+. Posebnost ovog modela je u tome što je namijenjen za rudarenje kriptovaluta.



Podsjetimo, klasične matične ploče imaju najčešće do šest PCIe utora, a time i mogućnost ugradnje do šest grafičkih kartica. Korisnicima koji se aktivno bave rudarenjem kriptovaluta to često nije dovoljno zbog čega moraju ulagati dodatna novčana sredstva u kupnju dodatnih računala i pratećih komponenti.



ASRockova matična ploča H110 Pro BTC+ s druge strane ima ukupno 13 PCIe utora (1x PCIe 3.0 x 16 i 12 PCIe 2.0) što znači i mogućnost ugradnje 13 grafičkih kartica. Što se ostalih specifikacija tiče, matična podržava Intelove procesore šeste (Skylake) i sedme (Kaby Lake) generacije i do 32 GB DDR4 memorije brzine 2.400 MHz.



ASRock H110 Pro BTC+Uz oveći broj PCIe utora HB110 Pro BTC+ ima i četiri SATA utora (SATA3) te jedan M.2 utor. Od ostalih portova tu su četiri USB 2.0 porta, dva USB 3.0 porta te jedan gigabitni LAN port te DVI-D video izlaz. Kako bi matična bila kompatibilna sa što većim brojem računalne periferije tu su i PS2 portovi za tipkovnicu i miša.



Za slučaj da vam je H110 Pro BTC+ model zapeo za oko, imajte na umu da ćete puni potencijal ove matične ploče moći iskoristiti samo uz Linux. Naime, Windowsi za sada podržavaju do osam grafičkih kartica.



Biostar TB250-BTC PRODetaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača. Preporučena cijena za H110 Pro BTC+ model je 140 USD.



Za kraj navedimo kako ASRock nije i jedini proizvođač koji u ponudi ima specijaliziranu matičnu ploču za rudarenje kriptovaluta, jednu takvu od nedavno ima i BIOSTAR (TB250-BTC PRO). Za razliku od ASRockove, Biostarova dolazi s 12 PCIe utora i košta 129,99 USD.